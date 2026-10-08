PSG : double coup dur pour Paris avant Le Mans

Le PSG devra composer sans deux cadres face au Mans.

Le PSG a annoncé ce jeudi une nouvelle importante à deux jours de son retour en Ligue 1. En accord avec Luis Enrique et la direction sportive, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes sont laissés au repos et ne participeront donc pas à la réception du Mans, samedi soir au Parc des Princes.

Les deux cadres parisiens reprendront respectivement l’entraînement samedi 10 octobre pour Dembélé et dimanche 11 octobre pour Mendes. Le club n’évoque pas de blessure concernant les deux joueurs : il s’agit bien d’une période de récupération décidée après la trêve internationale.

Dembélé et Mendes absents face au Mans

Cette décision intervient alors que le PSG retrouve la Ligue 1 avec la réception du Le Mans FC, ce samedi à 20h45 au Parc des Princes, pour la 6e journée.

L’absence d’Ousmane Dembélé constitue forcément un coup dur pour Luis Enrique, tandis que Nuno Mendes manquera également à l’appel sur le côté gauche. Le staff parisien devra donc trouver des solutions pour cette rencontre, d’autant que le calendrier va rapidement s’intensifier. Après Le Mans, le PSG se déplacera en effet à Manchester City en Ligue des champions mercredi prochain.

Pour Paris, l’objectif sera donc de retrouver la compétition avec sérieux tout en préservant ses cadres. Reste désormais à voir si Warren Zaïre-Emery et Ferran Torres seront disponibles, eux qui ont été blessés durant la trêve.