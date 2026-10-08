À LA UNE DU 8 OCT 2026
[19:55]OL : une hécatombe en défense relance un jeune avant Lens
[19:40]ASSE : 3 nouveaux internationaux pour Cathro !
[19:35]LOSC : le verdict tombe pour l’infirmerie du Havre avant Lille
[19:20]PSG : un mastodonte français a signé à Paris !
[19:00]FC Nantes : le prochain coach des Canaris déjà connu ?
[18:55]OL : Nuamah efface enfin son long cauchemar et change de dimension
[18:40]RC Lens : le LOSC pourrait prendre une décision qui risque de faire grincer des dents à Lens
[18:34]Gros coup dur pour l’ancien lensois Nampalys Mendy, désormais à Metz
[18:20]OM : énorme nouvelle pour Gouiri avant Troyes !
[18:00]PSG : double coup dur pour Paris avant Le Mans
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

LOSC : le verdict tombe pour l’infirmerie du Havre avant Lille

Par Wladimir DELCROS - 8 Oct 2026, 19:35
LOSC : le verdict tombe pour l’infirmerie du Havre avant Lille

À deux jours de la réception du Havre AC, le LOSC connaît plus précisément l’état des troupes normandes. Didier Digard récupère deux joueurs, mais devra composer avec quatre forfaits et une dernière incertitude samedi à Pierre-Mauroy.

Deux retours importants pour Didier Digard

La trêve internationale a permis au Havre AC de récupérer quelques forces avant son déplacement sur la pelouse du LOSC, samedi à 17h15. Touchés aux adducteurs avant la coupure, Junior Mwanga et Rassoul Ndiaye sont désormais aptes à reprendre la compétition.

Ces deux retours offrent des solutions supplémentaires à Didier Digard pour cette sixième journée de Ligue 1. Les internationaux havrais ont également regagné la Normandie sans problème physique. L’entraîneur du HAC a précisé qu’ils étaient « rentrés en bonne santé », une bonne nouvelle avant d’affronter des Dogues désireux de réagir.

Quatre forfaits déjà actés côté havrais

Le technicien normand ne se présentera toutefois pas dans le Nord avec un groupe au complet. Selon les informations du Petit Lillois, Timothée Pembélé est forfait. Gêné aux adducteurs et au genou, le défenseur n’est pas suffisamment remis pour retrouver la compétition.

Lionel Mpasi et Félix Mambimbi, absents de longue durée, poursuivent également leur récupération après leurs graves blessures. Stephan Zagadou complète la liste. Victime d’une rupture des ligaments croisés en avril, le défenseur central a repris partiellement l’entraînement, mais ce déplacement arrive encore trop tôt pour lui.

Une décision à prendre pour Elias Jelert

Une dernière incertitude demeure autour d’Elias Jelert. Touché par une petite douleur à la cuisse, le défenseur doit encore être évalué. Sa présence dans le groupe havrais n’est donc pas garantie et une décision sera prise en fonction de l’évolution de son état physique.

De son côté, le LOSC doit notamment se passer d’Ethan Mbappé, blessé avec l’équipe de France Espoirs. Battue à Nice avant la coupure (2-1), la formation de Davide Ancelotti cherchera à renouer avec la victoire devant son public.

Pierre-Mauroy également au centre de l’actualité

En marge de cette rencontre, l’enceinte lilloise fait aussi parler d’elle. Le LOSC pourrait agir sur la couleur des sièges de la Decathlon Arena, alors qu’une pétition réclamant des sièges rouges avait recueilli près de 3 000 signatures auprès des supporters.

Avant cet éventuel changement visuel, les Dogues doivent surtout retrouver des couleurs sur le terrain. Face à un HAC diminué mais renforcé par deux retours, les Lillois disposent d’une occasion de repartir de l’avant à domicile.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
LOSC

Actu foot LOSC : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos LOSC : toutes les infos foot