LOSC : le verdict tombe pour l’infirmerie du Havre avant Lille

À deux jours de la réception du Havre AC, le LOSC connaît plus précisément l’état des troupes normandes. Didier Digard récupère deux joueurs, mais devra composer avec quatre forfaits et une dernière incertitude samedi à Pierre-Mauroy.

Deux retours importants pour Didier Digard

La trêve internationale a permis au Havre AC de récupérer quelques forces avant son déplacement sur la pelouse du LOSC, samedi à 17h15. Touchés aux adducteurs avant la coupure, Junior Mwanga et Rassoul Ndiaye sont désormais aptes à reprendre la compétition.

Ces deux retours offrent des solutions supplémentaires à Didier Digard pour cette sixième journée de Ligue 1. Les internationaux havrais ont également regagné la Normandie sans problème physique. L’entraîneur du HAC a précisé qu’ils étaient « rentrés en bonne santé », une bonne nouvelle avant d’affronter des Dogues désireux de réagir.

Quatre forfaits déjà actés côté havrais

Le technicien normand ne se présentera toutefois pas dans le Nord avec un groupe au complet. Selon les informations du Petit Lillois, Timothée Pembélé est forfait. Gêné aux adducteurs et au genou, le défenseur n’est pas suffisamment remis pour retrouver la compétition.

Lionel Mpasi et Félix Mambimbi, absents de longue durée, poursuivent également leur récupération après leurs graves blessures. Stephan Zagadou complète la liste. Victime d’une rupture des ligaments croisés en avril, le défenseur central a repris partiellement l’entraînement, mais ce déplacement arrive encore trop tôt pour lui.

Une décision à prendre pour Elias Jelert

Une dernière incertitude demeure autour d’Elias Jelert. Touché par une petite douleur à la cuisse, le défenseur doit encore être évalué. Sa présence dans le groupe havrais n’est donc pas garantie et une décision sera prise en fonction de l’évolution de son état physique.

De son côté, le LOSC doit notamment se passer d’Ethan Mbappé, blessé avec l’équipe de France Espoirs. Battue à Nice avant la coupure (2-1), la formation de Davide Ancelotti cherchera à renouer avec la victoire devant son public.

Pierre-Mauroy également au centre de l’actualité

En marge de cette rencontre, l’enceinte lilloise fait aussi parler d’elle. Le LOSC pourrait agir sur la couleur des sièges de la Decathlon Arena, alors qu’une pétition réclamant des sièges rouges avait recueilli près de 3 000 signatures auprès des supporters.

Des sièges rouges pourraient enfin arriver à la Decathlon Arena. Une pétition lancée par les supporters lillois avait récolté près de 3 000 signatures. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2108143504405024831

Avant cet éventuel changement visuel, les Dogues doivent surtout retrouver des couleurs sur le terrain. Face à un HAC diminué mais renforcé par deux retours, les Lillois disposent d’une occasion de repartir de l’avant à domicile.