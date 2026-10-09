PSG : une ex-joueuse de basket lâche une bombe sur Hakimi et affirme être enceinte de lui

L’ancienne joueuse de WNBA Kysre Gondrezick affirme avoir découvert en juillet être enceinte d’Achraf Hakimi, mais son témoignage, publié puis supprimé, n’a pas été confirmé.

Achraf Hakimi se retrouve une nouvelle fois au centre de l’attention médiatique. La star du PSG est visée par les déclarations de Kysre Gondrezick, ancienne joueuse de WNBA (ligue américaine professionnelle féminine de basket-ball) et mannequin américaine, qui affirme être tombée enceinte du défenseur marocain.

Dans une vidéo publiée sur Instagram avant d’être supprimée, Gondrezick aurait expliqué avoir découvert sa grossesse en juillet. Elle aurait également affirmé que la conception remontait à la période où le Maroc se trouvait à Houston pour la Coupe du monde 2026.

Hakimi était bien à Houston avec le Maroc

Un élément de son récit peut être vérifié : Achraf Hakimi se trouvait effectivement à Houston le 4 juillet dernier avec la sélection marocaine. Les Lions de l’Atlas y affrontaient le Canada en huitième de finale du Mondial 2026. Hakimi avait débuté la rencontre, remportée 3-0 par le Maroc.

Cela ne permet toutefois pas d’établir qu’une rencontre a bien eu lieu entre le joueur du PSG et Gondrezick, ni de confirmer la grossesse ou la paternité alléguée.

Aucune confirmation du PSG ou d’Hakimi

À ce jour, ni Achraf Hakimi ni ses représentants n’ont publiquement confirmé ou démenti les déclarations de l’Américaine. Aucun élément médical ou document indépendant permettant de vérifier ses affirmations n’a non plus été rendu public.

Le dossier repose donc actuellement sur une vidéo supprimée et les captures qui circulent sur les réseaux sociaux. Des interrogations ont également émergé en ligne sur l’authenticité de certaines images, mais aucune preuve fiable ne permet pour l’heure d’affirmer qu’elles auraient été générées ou modifiées par intelligence artificielle.