Flashback, il y a un an : Il y a un an, Nantes rêvait d’un joker de luxe… Aujourd’hui, la réalité est toute autre

L’an passé, le FC Nantes s’activait pour attirer un latéral gauche libre, rêvant d’un coup de mercato en pleine Ligue 1. Douze mois plus tard, la Maison Jaune n’a plus les mêmes priorités, ni même la même catégorie, et l’actualité du club fait grincer bien d’autres dents.

Quand Nantes espérait encore séduire

À l’automne 2025, l’espoir régnait encore du côté de la Jonelière. Les Canaris cherchaient à se renforcer en urgence sur le flanc gauche de leur défense, avec un dossier « joker » qui avait de quoi faire saliver supporters et observateurs. Les noms faisaient tourner les têtes : Jordan Amavi, fort de son expérience en Ligue 1, Layvin Kurzawa, ex-Parisien toujours attendu au tournant, et même Ismaily, le Brésilien passé par le LOSC. Trois joueurs libres, trois CV de poids pour compenser les limites du poste et la concurrence mitigée de Nicolas Cozza. Le club, alors pensionnaire de Ligue 1, entretenait la flamme d’un mercato malin, capable de séduire des joueurs aguerris pour solidifier l’effectif sans casser sa tirelire. L’éventualité d’un renfort aussi expérimenté en cours de saison alimentait les discussions, symbole d’un FC Nantes encore ambitieux, prêt à jouer des coudes dans l’élite et à rassurer ses fidèles sur sa capacité à s’adapter, coûte que coûte, aux aléas du championnat.

Douze mois plus tard : le rêve s’est effacé, la survie s’impose

Un an après, l’ambiance a radicalement changé. Le FC Nantes n’a plus la tête à bricoler son effectif avec des jokers de renom : il lutte désormais pour sa survie, en Ligue 2, sur fond de tensions et d’incertitudes. La relégation a tout bouleversé. Les discours n’évoquent plus de mercato clinquant, mais la nécessité de trouver de la stabilité, alors que le club traverse de profondes turbulences. La priorité, aujourd’hui, c’est la vente du club, avec le feuilleton Paulo Tavares qui alimente toutes les angoisses, entre guerre ouverte avec les supporters et ultimatums de la DNCG. Dans ce climat électrique, les Canaris ont troqué la chasse aux grands noms contre la gestion d’un effectif resserré, où l’on célèbre un match nul à la Beaujoire comme un point précieux dans la lutte pour le maintien. La Brigade Loire réclame un repreneur « sain », les entraîneurs font tourner les gardiens, et chaque retour de blessure est vécu comme un soulagement. L’époque où l’on pouvait rêver d’un joker de luxe paraît bien loin : à Nantes, l’urgence est ailleurs, et la réalité du présent laisse peu de place aux paris flamboyants du passé.