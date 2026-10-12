Malgré les doutes autour du passage à venir devant la DNCG, Paulo Tavares serait à deux doigts de racheter le FC Nantes à la famille Kita.

L’ère Waldemar Kita pourrait bientôt toucher à sa fin. Propriétaire du FC Nantes depuis 2007, l’homme d’affaires franco-polonais a franchi une étape majeure vers la vente du club. Depuis le 29 septembre dernier, on sait qu’un protocole d’accord a été signé avec Phenix Sports Invest, un groupe d’investisseurs réunis autour de Paulo Tavares. La transaction serait évaluée à environ 100 millions d’euros hors bonus. Mais si le changement de propriétaire se rapproche, rien n’est encore définitif.

Une « formalité » dans les salons du FC Nantes ?

Après le match nul du FC Nantes contre le Stade de Reims (0-0), Emmanuel Merceron a partagé de nouvelles informations concernant les discussions autour de la vente : « Côté Kita, encore cet aprem en off, énorme confiance pour partir très vite et ça parlait même dans les discussions dans les salons de “formalité”. Même longueur d’ondes chez Phenix. Les deux camps pensent procéder au changement de propriétaire d’ici novembre/décembre. » Selon l’insider, les deux parties envisageraient donc un changement de propriétaire d’ici la fin de l’année. Le terme « formalité » témoignerait de la confiance affichée par les deux camps dans les discussions. Il ne signifie toutefois pas que toutes les conditions nécessaires à la finalisation de la vente ont été remplies.

Le dossier a considérablement avancé ces dernières semaines. Paulo Tavares, entrepreneur et conseiller sportif, représente Phenix Sports Invest, une structure réunissant des investisseurs français, portugais et luxembourgeois. Le protocole signé avec la famille Kita ouvre la voie à la suite du processus de cession. Pour les supporters du FC Nantes, cette avancée pourrait marquer la fin d’une période de près de vingt ans sous la direction de Waldemar Kita. Mais l’opération doit encore franchir plusieurs étapes avant que le club puisse officiellement changer de mains.

La DNCG, étape décisive du dossier

Le premier obstacle est venu des représentants des salariés du FC Nantes. Réuni en session extraordinaire, le comité social et économique (CSE) a rendu un avis défavorable à l’unanimité sur le projet de reprise porté par Paulo Tavares, selon les informations publiées par L’Équipe et relayées par plusieurs médias. Les représentants ont notamment exprimé leurs inquiétudes concernant la solidité du projet, les emplois et l’avenir du club. Cet avis est consultatif : il ne bloque pas juridiquement la vente à lui seul. Il représente néanmoins un signal négatif pour les repreneurs, qui devront rassurer les différentes parties prenantes.

L’autre grand rendez-vous concerne la Direction nationale du contrôle de gestion. La DNCG devra examiner les garanties financières des futurs propriétaires ainsi que la capacité du projet à assurer le fonctionnement du FC Nantes sur la durée. Plusieurs observateurs se montrent sceptiques quant à la solidité du montage financier. Eurosport rapporte notamment des interrogations concernant l’origine des fonds, la structuration du financement et les ressources nécessaires pour soutenir le club au cours des prochaines saisons. Le passage devant le gendarme financier du football français constitue donc une étape essentielle. Tant que cette validation n’est pas obtenue et que les conditions de la transaction ne sont pas remplies, le changement de propriétaire ne peut pas être considéré comme acquis.

Novembre ou décembre pour tourner la page Kita ?

Le calendrier évoqué par Emmanuel Merceron laisse entrevoir un possible dénouement entre novembre et décembre. Cette échéance reste toutefois une projection rapportée par l’insider, et non une date officielle annoncée par le FC Nantes ou Phenix Sports Invest. Le protocole signé constitue une avancée majeure, mais les réserves du CSE et les questions financières maintiennent une incertitude autour de l’opération.

Pour Waldemar Kita, l’objectif serait désormais de mener le processus à son terme. Pour Paulo Tavares et ses investisseurs, il reste à démontrer que le projet de reprise dispose de garanties suffisantes. Le FC Nantes pourrait donc bientôt ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. Mais avant de célébrer la fin de l’ère Kita, les supporters devront attendre que les dernières étapes soient franchies.