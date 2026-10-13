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FRANCE

PSG : mauvaise nouvelle pour Luis Enrique avant Manchester City !

Par Fabien Chorlet - 13 Oct 2026, 16:10
Enzo Maresca (Manchester City)

Pour son deuxième match de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, double champion d’Europe en titre, s’apprête à disputer un choc au sommet ce mercredi (21h) sur la pelouse de Manchester City. Auteurs d’un début de saison parfait en Premier League avec six victoires en autant de journées, les Citizens abordent cette affiche européenne en pleine confiance sur le plan sportif, malgré les turbulences extra-sportives qui entourent toujours le club anglais.

Manchester City au complet pour affronter le PSG !

À la veille de ce choc de Ligue des Champions, les nouvelles sont plutôt rassurantes sur le plan médical des deux côtés. Si le PSG doit composer avec les absences d’Alessandro Longoni et de Senny Mayulu pour ce déplacement en Angleterre, Manchester City peut, lui, se réjouir de disposer d’un effectif au complet. Comme le week-end dernier lors de la victoire face à Liverpool (3-0), l’entraîneur mancunien, Enzo Maresca, ne déplore aucun forfait pour cette rencontre face au double champion d’Europe en titre.

Une excellente nouvelle pour les Citizens, qui ont notamment récupéré plusieurs joueurs récemment blessés ou incertains. C’est le cas d’Erling Haaland, de Nico O’Reilly et d’Antoine Semenyo, tous annoncés disponibles, mais aussi de Jérémy Doku, qui a signé un retour remarqué face à Liverpool en trouvant le chemin des filets. De son côté, Phil Foden est également de nouveau à la disposition d’Enzo Maresca après avoir purgé sa suspension en championnat. Avec toutes ses forces vives, Manchester City dispose donc de sérieux arguments pour tenter de faire tomber le PSG, qui devra sortir le grand jeu pour poursuivre son parcours européen sans faute.

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