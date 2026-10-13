PSG : Luis Enrique s’agace pour le Ballon d’Or et défend Manchester City

Le coach du PSG, Luis Enrique, a tenu ce mardi soir son point presse avant le choc de Ligue des Champions contre Manchester City.

Double tenant du titre en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se déplace ce mercredi (21h) sur la pelouse de Manchester City pour l’un des premiers grands chocs européens de la saison. Une affiche particulièrement attendue entre deux cadors du football européen, qui se retrouvent dans un contexte extra-sportif délicat pour le club anglais.

Présent ce mardi en conférence de presse à la veille de cette rencontre, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a notamment été interrogé sur les procédures visant Manchester City. Le technicien espagnol a tenu à défendre les performances sportives des Citizens, tout en appelant à attendre une décision définitive.

Luis Enrique défend Manchester City

« C’est beaucoup de bruit autour de grands clubs. Il faudra attendre la décision finale de la personne qui va décider ça. On attend et j’espère que tout finira bien pour Manchester City parce que tout ce qui a été fait sur le terrain a été incroyable. Tous les trophées qu’ils ont gagnés sont mérités. Il faut attendre ceux qui décident. C’est surprenant. Mais on doit respecter le process, attendre la décision. Si je parle seulement de terrain, ils méritent ces trophées », a déclaré Luis Enrique devant les journalistes. Une prise de position forte de la part de l’entraîneur parisien, qui préfère donc retenir les exploits réalisés sur le terrain par Manchester City plutôt que de se prononcer sur les accusations visant le club anglais.

« Je suis fatigué du Ballon d’Or »

Au cours de cette même conférence de presse, Luis Enrique a également été questionné sur le Ballon d’Or et les chances de ses joueurs de remporter cette prestigieuse récompense individuelle. L’entraîneur du PSG a cité plusieurs de ses protégés avant de faire part de sa lassitude concernant ce sujet. « Beaucoup de nos joueurs le méritent, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Fabian Ruiz, Pacho. On verra bien. Je suis fatigué du Ballon d’Or », a lâché le technicien espagnol, visiblement peu désireux de s’attarder davantage sur cette question à la veille d’un rendez-vous européen important.