Les infos du jour : Kamissoko Nnadi en danger ? Nantes décimé chez le leader ! Shakira Ibaka duo secret ?

Højbjerg attendu, Kamissoko et Nnadi menacés dans le onze de l’OM

La belle prestation de Kamissoko et Nnadi à Angers pourrait ne pas suffire à les installer durablement au milieu marseillais. Le retour imminent de Højbjerg, plébiscité par les supporters dans un sondage, pourrait rebattre les cartes dans l’entrejeu de l’OM.

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Nantes privé de Mirbach et Tati, deux incertains avant l’ASSE

Avant le déplacement à Saint-Étienne, le FC Nantes doit faire sans Mirbach et Tati, tous deux forfaits, tandis que Doucouré et Cafaro restent incertains. Ces absences compliquent la préparation des Canaris face au leader de Ligue 2.

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Shakira et Serge Ibaka, la rumeur qui intrigue après Piqué

Des médias espagnols et américains évoquent un possible rapprochement entre Shakira et Serge Ibaka, ex-basketteur du Real Madrid. Aucune relation n’est confirmée, mais de récents échanges entre les deux personnalités alimentent la curiosité autour de la chanteuse colombienne.

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Lepenant admet sa déception après un été mouvementé à Nantes

Johann Lepenant, resté au FC Nantes malgré des contacts avancés, notamment avec Nice, a confié sa frustration devant son transfert avorté. Le milieu nantais revient sans détour sur son mercato estival et les négociations qui n’ont pas abouti.

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Nakamura suspendu, l’OL privé de son ailier contre le PSG

La commission de discipline de la LFP a infligé un match de suspension ferme à Keito Nakamura, expulsé contre Nice. L’ailier lyonnais manquera le choc face au PSG, tandis que d’autres sanctions ont été prononcées en Ligue 1 et Ligue 2.

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Les supporters de l’OM croient à un départ de McCourt

Un sondage révèle qu’une majorité de supporters marseillais anticipe une vente prochaine de l’OM par Frank McCourt. Les spéculations sur l’avenir du propriétaire américain s’intensifient, malgré ses dénégations officielles.

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La 8e journée de Ligue 1 menacée de report total

En raison de manifestations et d’une mobilisation policière importante, l’ensemble de la 8e journée de Ligue 1 pourrait être reporté. Des discussions sont en cours entre la LFP et les autorités, un casse-tête en perspective pour le calendrier des clubs engagés en Europe.

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Les ultras du PSG envoient un message à Yamal avant le Ballon d’Or

Avant PSG-Barça, les supporters parisiens ont scandé leur soutien à Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or, adressant un clin d’œil à Lamine Yamal. Ce geste souligne la rivalité et la préférence affichée pour l’attaquant français, sacré en 2025.

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Thauvin au RC Lens, les supporters sceptiques pour les Bleus

Malgré ses performances avec le RC Lens, Florian Thauvin ne convainc pas la majorité des supporters quant à un retour en équipe de France. Un sondage met en lumière le scepticisme autour d’une nouvelle sélection du champion du monde 2018.

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Les supporters du RC Lens réclament un défenseur central cet hiver

À l’approche du mercato hivernal, un sondage fait du recrutement d’un défenseur central la priorité des supporters lensois. Près de deux tiers souhaitent renforcer la charnière, devant les secteurs offensif et du milieu de terrain.

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L’OL chambre l’ASSE via un jeu vidéo avec Tolisso

L’Olympique Lyonnais a lancé « Super Coco », un jeu vidéo où Corentin Tolisso doit éviter les tacles des joueurs de l’ASSE. Cette initiative, clin d’œil à la rivalité historique, risque de ne pas plaire du côté stéphanois.

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