ASSE Mercato : deux nouveaux attaquants des Verts proches de la sortie !  

Jibril Othman, formé à l’AS Saint‑Étienne, ne ferait plus partie des plans du club forézien pour la saison à venir. Plusieurs portes de sortie se profilent à l’horizon pour l’attaquant de 21 ans. Et il n’est pas le seul sur la grille des départs.

Après Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin, un autre attaquant de l’ASSE pourrait prendre la poudre d’escampette au mercato. Selon Peuple Vert, Jibril Othman sera relégué en réserve la saison prochaine et devrait de nouveau partir en prêt. Sous contrat jusqu’en 2027, le joueur est estimé à environ 100 000 € mais pourrait intéresser plusieurs clubs à la recherche d’un attaquant offensif à moindre coût.

Parmi les pistes évoquées, le FC Thoune (Suisse, D2) suit le dossier, tout comme certains clubs de deuxième division espagnole et des formations de National en France. Les discussions sont en cours, et l’ASSE espère boucler ce départ rapidement pour libérer une place dans l’effectif professionnel.

À défaut d’accord, Othman pourrait évoluer en N3 pour rester actif. Si ce départ se confirme, il s’inscrirait dans une logique de clarification du groupe de l’ASSE, en plein stage de préparation, après que plusieurs joueurs ont déjà été invités à trouver un nouveau défi pour la saison 2025‑2026.

Par ailleurs, Le 10 Sport affirme que des discussions ont démarré entre Bochum et Ibrahim Sissoko pour un transfert cet été. Et celles-ci seraient d’ores et déjà très avancées…

« L’opération dégraissage se poursuit du côté de l’ASSE, où Eirik Horneland entend compter sur un groupe assaini pour relancer le club e, Ligue 2. Avec ces deux nouveaux départs potentiels, la logique venue d’en haut serait respectée. »