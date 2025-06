ASSE : deux petits nouveaux à Saint-Étienne ! 

Deux petits nouveaux viennent d’intégrer l’école de football de l’AS Saint-Étienne, une excellente nouvelle pour le club et ses supporters.

Le compte Facebook de l’Étrat La Tour Sportif, club partenaire de l’ASSE, a officialisé l’arrivée de deux jeunes talents stratiens au sein de la célèbre formation stéphanoise. Il s’agit de Farell-Wen Tava et de Jessim Meguellati, qui ont tous deux déjà commencé à porter fièrement la tenue verte. Farell-Wen Tava rejoindra la catégorie des U9, tandis que Jessim Meguellati évoluera chez les U10.

Ces deux jeunes joueurs vont donc débuter une nouvelle étape dans leur parcours sportif, au sein d’un club reconnu pour son travail de formation et son investissement dans la détection et le développement des jeunes talents. L’école de foot de l’ASSE encadre les catégories allant des U6 aux U11. C’est là que les bases techniques, tactiques et humaines sont posées pour que les enfants progressent dans les meilleures conditions.

Un ancrage local fort pour l’ASSE

Au-delà de cette école de football, l’AS Saint-Étienne dispose également d’une préformation, qui concerne les catégories U12 à U15. C’est souvent à ce stade que les jeunes joueurs font la différence et se préparent à franchir le pas vers les équipes de jeunes élites, voire l’équipe professionnelle.

L’arrivée de Farell-Wen Tava et Jessim Meguellati dans ces catégories U9 et U10 représente donc une opportunité importante pour eux. Ils pourront bénéficier de l’encadrement qualifié, des infrastructures performantes et d’un environnement propice à l’épanouissement sportif et personnel. Pour le club, c’est également une fierté de pouvoir compter sur ces jeunes Stratiens qui incarnent la volonté de l’ASSE de s’appuyer sur la formation locale.