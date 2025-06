ASSE Mercato : Lucas Stassin sort du silence sur son avenir… en pleine boîte de nuit

Très courtisé cet été, Lucas Stassin aurait fait une grosse annonce sur son avenir… en pleine boîte de nuit.

Après une saison marquée par une relégation en Ligue 2, l’ASSE a tout de même pu compter sur l’apport de Lucas Stassin, jeune attaquant belge auteur de 12 buts et 5 passes décisives la saison dernière. Le joueur de 20 ans est logiquement convoité, mais son départ est encore loin d’être acté.

Lucas Stassin voudrait rester

« Je compte sur lui cette saison. Je pense qu’il restera. C’est un super joueur, il a 20 ans et a un long contrat avec nous (jusqu’en 2028). On a investi beaucoup d’argent pour le recruter. Il a fait six super mois et bien fini la saison, il faut construire là-dessus », a même déclaré le coach Eirik Horneland lors de la reprise de l’entraînement. Reste à voir quelle sera la position de Stassin, qui aurait fait une grosse déclaration à ce sujet.

En effet, comme le rapporte Poteaux Carrés, l’avant-centre aurait confié à un supporter, croisé en soirée dans une boîte de nuit, qu’il comptait rester à Saint-Étienne « car il aime le club et ses supporters ». Si rien n’est encore officiellement scellé, l’espoir de voir Lucas Stassin poursuivre l’aventure avec l’ASSE en Ligue 2 est là…