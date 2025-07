RC Lens : le mercato, les objectifs, le staff… revivez la conf de rentrée de Pierre Sage et Jean-Louis Leca

Ce lundi, Pierre Sage, son staff et Jean-Louis Leca étaient présents à la Gaillette pour la conférence de presse de rentrée. Retrouvez l’intégralité de leurs propos ci-dessous.

William Tertrin, à la Gaillette.

La présentation du staff

Jamal Alioui : « J’accompagne le coach depuis notre expérience à Lyon. Je suis passé par tous les niveaux, équipe nationale jusqu’en L1, j’ai connu toutes les divisions. J’accompagne le coach pour faire du mieux que je peux pour performer. »

Pierre Sage : « Jamal va gérer une partie des séances collectives et se substituera au coach si nécessaire et Bilal Hamdi aura les mêmes missions en tant que numéro 2. »

Bilal Hamdi : « Je suis formé à Lens, je suis un enfant du cru, et j’ai l’honneur de faire partie du staff de Pierre. C’est avec beaucoup de motivation et d’envie que j’entame la saison. »

Cédric Berthelin : « J’ai passé une vingtaine d’années en Belgique, je suis de retour depuis janvier et je suis très heureux de faire partie de l’aventure avec Pierre et les autres. »

Guillaume Ravé : « Je suis très heureux de rejoindre le RC Lens pour la saison à venir. Je serai en charge de la coordination des activités médicales et sportives, et opérationnalisation de la dominante athlétique sur le terrain, et d’autres aspects périphériques. »

Éric Sikora : « J’ai été responsable post-formation et j’intègre le staff de Pierre avec beaucoup de plaisir et d’énergie. »

Les premiers contacts avec les joueurs

Pierre Sage : « Les joueurs sont très réceptifs, leur attitude est très positive, ils mettent beaucoup d’énergie. On a fait pas mal d’activités, de checks médicaux, ils se sont rendus très disponibles chaque jour, c’était très bien. Le staff n’est pas complet autour de moi, il y a un analyste vidéo en charge de coordonner les coups de pied arrêtés. Chacun aura une spécialité et sera impliqué sur les tâches communes. C’est important qu’ils soient tous considérés. »

Le mercato

Pierre Sage : « On a un effectif à disposition, il y a 24 joueurs présents. Rajoutez un joueur en salle et les internationaux, c’est un effectif assez conséquent. »

Jean-Louis Leca : « On verra sur les éventuels départs qu’on aura où il faudra retoucher. Il y a des départs clés comme le gardien et le défenseur axial, il y aura des opportunités de marché, ou pas. On échange tous les jours avec Pierre, on pense stratégiquement à ce qui est le mieux pour l’équipe et le club. »

Le poste de gardien

Jean-Louis Leca : « Yehvann Diouf fait partie d’une liste où il y a beaucoup de noms. On va se poser. Il y a une étude sur plusieurs gardiens, mais des problématiques financières. On ne fera pas n’importe quoi, on ne va pas s’envoyer en l’air. Il faut être stratégique et bien penser, pas se jeter sur tout et n’importe quoi. »

Les bons de sortie

Jean-Louis Leca : « Pour Facundo, je ne vais pas vous dire qu’il n’y a pas de bon de sortie. Sinon, personne n’a un bon de sortie. Il faut avoir une cohérence club, se mettre d’accord avec le coach et les dirigeants sur où on veut aller. »

La méthode de travail

Pierre Sage : « On a un système d’entraînement qui vise à placer les joueurs dans des situations et contextes proches de la compétition. On vise à gagner du terrain avec l’objectif de disputer un match en intégralité. Il y a un rapport d’opposition, d’intensité, d’objectif ciblé. On a travaillé le fait de garder la balle, contre-presser. On alternait avec petits et grands effectifs, avec du travail technique également et de l’activation avec Guillaume. »

L’identité club

Éric Sikora : « C’est aussi le fait de connaître l’histoire du club. J’ai eu cette expérience de joueur, d’éducateur, d’entraîneur, de responsable post-formation. Je connais le club. Je transmets aux jeunes et je suis auprès d’eux. Je leur transmets les obligations, respecter le blason et tout donner pour l’équipe. Mon rôle est d’aller vers les joueurs et d’expliquer qu’on est dans un très grand club, et qu’on doit le faire perdurer au plus haut niveau. »

Un mercato compliqué ?

Jean-Louis Leca : « Je ne vais pas me plaindre sur tout ça. On doit le gérer, c’est un fait. Ma vision est simple : le Lens qui a performé, c’est le Lens qui a fait Badé, Clauss, Kalimuendo. Et à un moment, il arrive une superbe opportunité, c’est Seko Fofana. Aujourd’hui, on a l’impression que si on ne dépense pas 15 millions, on ne fait pas un bon mercato. Ce n’est pas ma vision. Dans ce club, j’ai vu des valeurs et des hommes. Mon objectif ce n’est pas de faire plaisir aux supporters en envoyant de l’argent. Je veux être en phase avec tous les gens autour de moi. Quand on a été chercher Danso ou Medina, ils étaient inconnus au bataillon. Si on peut faire des bons coups, je ne vais pas m’en priver. Mais dépenser des 25-30 millions, ça ce n’est pas Lens. »

L’arrivée de Guillaume Ravé, nouveau directeur de la performance

Pierre Sage : « L’opportunité de recruter Guillaume m’a été soumise par le club. J’ai validé rapidement son profil. Je suis très heureux qu’il nous rejoigne. Très content de pouvoir travailler avec lui. Au quotidien, on va opérationnaliser tous les éléments pour que les joueurs soient en forme et en bonne santé. »

Guillaume Ravé : « On s’est entretenus à plusieurs reprises. On est assez alignés sur plein de choses. Là où je rejoins Pierre, c’est qu’on ait des joueurs en forme et en bonne santé. Si on arrive à cet objectif-là, on aura gagné. Il y aura du travail intégré, du mouvement avec ballon, beaucoup d’intensité, avoir une méthodologie pour que les joueurs réagissent à ce qu’on leur propose. »

Des opportunités pour les joueurs de retour de prêt ?

Pierre Sage : « Sans les citer, oui pour certains. À condition qu’ils valident ce qu’ils ont bien fait. On veut leur permettre d’être dans l’étape d’après, intégrer le groupe, grappiller du temps de jeu, bousculer la hiérarchie. Si un joueur est en difficulté, on s’attachera à lui trouver un contexte au club ou ailleurs. Pareil pour un joueur qu’on veut finalement conserver pour le réintégrer. »

Des aménagements avec la canicule ?

Pierre Sage : « Oui, car d’un point de vue sanitaire c’est essentiel, et non car on a besoin d’avancer. On va faire les choses en sécurité. Samedi il y a un premier amical. On se doit d’avancer malgré tout. »

La formation

Pierre Sage : « Il est évident qu’on va accompagner certains jeunes vers le haut niveau de L1. C’est dans les gènes du club et des nôtres en tant que staff. On a envie de les accompagner vers leur professionnalisation, même les joueurs avec des contrats pro pour qu’ils se stabilisent et qu’ils puissent nourrir certaines ambitions. »

Jean-Louis Leca : « Il y a eu des changements, un nouveau directeur de centre va arriver. Il va pouvoir mettre son équipe en place. Il sera en lien avec Siko et le coach pour que ça soit plus facile. Pour que quand le gamin arrive, il soit accompagné le mieux possible. Aujourd’hui le but, c’était de dégraisser l’effectif et faire de la place aux jeunes. On essaie de mettre les choses en place. J’espère de tout cœur que dans quelques années, notre formation arrivera à voir le jour au plus haut niveau. On ne sait pas où on va avec les droits TV, mais notre formation est reconnue. Voir des gamins partir du club par le passé, c’était une fierté de les voir dans les plus grandes compétitions européennes. »

Des nouvelles de Rémy Labeau-Lascary et Jhoanner Chávez

Guillaume Ravé : « Rémy, il est prévu qu’il fasse une reprise individuelle sur les 3 prochaines semaines, puis qu’il intègre les jeux. Reprise sans contact prévue pour la dernière semaine de juillet, et on espère un entraînement collectif début août. Pour Jhoanner, il est en phase de rééducation avec une reprise de la course à déterminer. »

Le nombre idéal de joueurs pour le groupe

Pierre Sage : « Le chiffre théorique idéal de 20+4, mais dans l’absolu, si y’a des joueurs à entraîner sous contrat, on honorera nos engagements vis à vis d’eux. »

L’arrivée de Bilal Hamdi en deuxième adjoint

Bilal Hamdi : « Je suis un passionné de foot. Jouer en R1, D1, L1 ou L2, pour moi, il y a toujours cette passion. Tant que je peux prendre du plaisir, je fais. J’ai pris énormément de plaisir à Arras avec mes amis. La bascule, c’est le contexte qui change. À partir du moment où je rentre, mis à part les exigences, le plaisir reste le même. Je ne vois pas de changements. Je suis le même. L1, L2, à partir du moment où je suis sur le terrain, ma vision ne changera pas. L’opportunité, c’est Jean-Louis qui m’en parle et qui me soumet l’idée d’intégrer le staff des pros. Le fait d’intégrer un staff de L1, c’est une opportunité pour un jeune joueur, entraîneur. Je le prends comme ça. C’est beaucoup d’expérience. Côtoyer Pierre, c’est une grande opportunité. C’est l’idée de voir ce qu’est le monde pro de 2025, pas de 2015 que j’ai connu. »

Jean-Louis Leca : « On avait dit qu’on voulait un 2e adjoint club. On avait une liste. Et il était hors de question de prendre un adjoint pour prendre un adjoint. Ça fait quelques années que Bilal est éducateur. J’ai vu quelqu’un de passionné, réfléchi, qui a une sensibilité. Quand Pierre nous a dit qu’il arrivait avec Jamal, ça aurait été facile de prendre une personne ailleurs. Mais je me dis Bilal a un avenir au club. Il doit grandir dans beaucoup de choses. Lui montrer ce qu’est le foot de 2025 et apprendre avec Pierre, c’était important pour moi. Pierre est derrière, mais il faut avoir plusieurs voix. Si on avait que la voix de Jamal, ça peut être compliqué. C’était important d’avoir un vent de fraîcheur d’un jeune. Quand j’ai soumis cette idée à Pierre, il m’a dit que c’était une bonne idée. Et ils se connaissaient de Sedan. »

Les mots de Cédric Berthelin, l’entraîneur des gardiens

Cédric Berthelin : « Je suis arrivé du jour au lendemain. Ça a été un grand bonheur pour moi. C’était dans un coin de ma tête. J’ai fait 20 ans en Belgique. J’avais fait le tour. Je suis un mec du coin donc je tapais plus de 300 km tous les jours pour aller en Belgique. Maintenant je fais 12 minutes (rires). J’ai tout le temps eu le cœur sur la main. Même quand je ne faisais pas partie du club, je venais voir les matchs comme un vrai supporter. Je suis revenu pour partager ma passion et mon expérience aux jeunes, avec un de mes objectifs secrets de faire sortir un jeune gardien de la formation. C’est un grand bonheur de revenir à Lens. »

Les objectifs de la saison

Pierre Sage : « C’est difficile de répondre à cette date, mais on sera ambitieux pour bien jouer. Si on arrive à maîtriser un maximum de paramètres, on pourra être compétitifs et on marquera des points, et si on marque des points, on sera bien placés au classement. Mais il y a aussi l’autre histoire mais celle-là, je n’ai pas envie de vous la raconter. »

La forme de jeu

Pierre Sage : « Les dates et matchs amicaux avaient été définis avant. C’était tellement cohérent qu’on a validé. Tout nous semblait aligné. Notre volonté, c’était de se rapprocher de notre modèle. Ça tourne autour de 3 éléments : sortir le ballon proprement, et une fois dans l’espace attaquer sans cesse le dos de l’adversaire pour le mettre sous pression, et au final presser quand on aura pas le ballon pour le récupérer le plus rapidement possible. On veut un maximum de ballons, et gérer les temps sans ballon, mais avec l’idée de l’avoir un maximum. »

Le derby

Pierre Sage : « Ils arrivent rapidement, il y a aussi un premier match qui arrive rapidement. J’espère que ça se passera comme ça pour eux et pour nous. Le derby sera un élément très important qui viendra rapidement. On sait qu’avant la trêve, on va avoir des gros matchs et il faudra être compétitifs rapidement au vu des adversaires qu’on va affronter, autres que Lille et Lyon. »

La situation de l’OL

Pierre Sage : « Voir des clubs comme l’OL ou Bordeaux bousculés, ça m’attriste. Ce sont des clubs qui ont bercé notre jeunesse. Même si je sais qu’une date est terrible pour Lens par rapport à ça par rapport au premier titre de champion de Lyon. C’est embêtant de voir des monuments bousculés comme ça. Il faut aussi saluer la très bonne gestion ici, qui permet au club d’être solide et serein par rapport au passage DNCG. Personnellement, je suis encore plus attristé car c’est le club qui m’a donné ma chance. Je leur souhaite de se sortir de cette situation, mais j’ai l’impression qu’ils vont le faire. »

La CDM des clubs et le PSG

Pierre Sage : « Je ne vais pas m’accorder le droit de contester Jürgen Klopp. Ça fait beaucoup pour les joueurs. C’est une compétition assez spéciale, mais je vous avoue que je ne la regarde pas. Le PSG, l’année dernière, avant qu’on aille jouer au Parc avec l’OL, on m’avait dit : “Est-ce que cet OL-là peut bousculer le PSG ?” J’ai dit que je pensais qu’on ne sait pas de quoi on parle, que le PSG reste le PSG et que c’est une des meilleures équipes du monde, et que ça sera un match très compliqué quoiqu’il arrive. Mais ne vous inquiétez pas, on le jouera quand même. »

La région

Pierre Sage : « Tout ce qu’on m’avait annoncé est vrai, sauf une chose : il fait très chaud ! On m’avait vanté la gentillesse, la qualité d’accueil. Tous les gens qu’on croise sont très sympas. J’espère que ça continuera après une dizaine de matchs. On essaie de se fondre dans cette gentillesse. »

Les endroits à visiter

Pierre Sage : « C’est un interrogatoire déguisé (rires). On étudie en détail la ville d’Arras. On connaît tous les restaurants. Mais notre seul souci, c’est de rejoindre la Gaillette le matin et de ne partir pas trop tard le soir. »

Le premier amical contre Boulogne

Pierre Sage : « On l’a évoqué avec les joueurs. Notre volonté, c’est d’amener les joueurs à un maintien de niveau d’intensité : athlétique et la capacité à prendre des décisions efficaces. On va découper le temps de jeu par séquences, qu’ils puissent jouer, se reposer, etc. »

Une défense à 3, ou à 4 ?

Pierre Sage : « On l’avait dit déjà, l’effectif est bâti sur défense à 3. Et si un jour on est dans l’obligation de jouer à 4, il faudra qu’on sache le faire. Mais l’objectif initial, c’est de jouer à 3. »

Jamal Alioui : « On veut jouer à 3, à 5 en phase défensive. C’est juste une question de coordination entre les joueurs. Il y a un système de jeu déjà mis en place. Mais c’est l’animation avec et sans ballon qui déterminera nos principes de jeu. »