RC Lens Mercato : fallait-il faire le forcing pour Lafont (FC Nantes) ?

Le RC Lens aurait fait une croix sur Alban Lafont (FC Nantes) et se dirigerait vers Robin Risser (RC Strasbourg). La direction artésienne aurait-elle dû miser sur le portier des Canaris ? Nos journalistes en débattent.

Non

« J’apprécie beaucoup Alban Lafont et sa situation au FC Nantes m’a peiné car j’estime qu’il a été injustement écarté. Si les Canaris ont été leaders de la L1 après la 3e journée, c’est en partie grâce à ses arrêts déterminants. Il a eu un coup de mou à l’automne et Antoine Kombouaré a sauté sur l’occasion pour le sortir du onze, alors qu’il s’appuyait beaucoup sur lui les saisons précédentes. Clairement, l’ancien Toulousain doit aller voir ailleurs, il mérite mieux que cette équipe en crise perpétuelle. Avant d’aller chez les Canaris, beaucoup pensaient qu’il serait le prochain gardien de l’équipe de France. Et le voilà qui sort de six mois au placard… Pour autant, je ne pense pas que ce soit un choix judicieux pour le RC Lens. Justement parce que Lafont n’a plus joué depuis six mois et qu’il doit être au fond du trou moralement. Les Sang et Or sont en reconstruction et ils doivent pouvoir compter sur un gardien en pleine confiance, déjà opérationnel. C’est le cas de Robin Risser. Ils ne peuvent pas se permettre d’attendre plusieurs matches que leur portier retrouve son meilleur niveau. C’est donc une bonne chose qu’ils explorent d’autres pistes, à mon sens… »

Raphaël NOUET

Oui

« Honnêtement je ne vois pas une grosse différence de niveau entre Lafont et Diouf. Le premier a perdu sa place à Nantes et le second reste sur une saison difficile à Reims. Mais tous deux restent des gardiens de qualité qui ont fait leurs preuves en L1. La descente de Reims en L2 est plus imputable aux départs de Munetsi et Agbadou cet hiver à Wolverhampton plutôt qu’aux contre performances de Diouf. Maintenant que le Rémois file à Nice, lui qui était la priorité du RCL, je pense que les dirigeants artésiens ne doivent pas tergiverser et miser sur Lafont plutôt que s’orienter vers un jeune gardien d’avenir comme cela semble se dessiner avec Risser. L’ancien toulousain n’a jamais vraiment confirmé son potentiel après ses débuts précoces en L2 et son passage en Italie (Fiorentina), mais à 26 ans il sera avide de revanche et pourrait se relancer sous la houlette de Pierre Sage. »

Laurent HESS