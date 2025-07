RC Lens : les Sang et Or tenus en échec par Boulogne pour leur premier amical

Le résumé du tout premier match amical du RC Lens pour la saison 2025-2026, face à l’Union sportive Boulogne Côte d’Opale (2-2).

Ce samedi, le RC Lens disputait son tout premier match amical face à Boulogne-sur-Mer, pensionnaire de National. Et le Racing version Pierre Sage marquait son tout premier but à la 14e minute, signé Wesley Saïd après avoir éliminé un défenseur puis le gardien, avant de marquer dans le but vide. À la 53e, l’USBCO égalisait grâce à Luka Boiteau, buteur d’une frappe croisée.

Mais le RCL reprenait l’avantage à la 68e à la suite d’un très bon service de Goduine Koyalipou pour Saïd, qui coupait la trajectoire du ballon pour venir chercher le petit filet gauche. Mais à la 87e, Boulogne égalisait une nouvelle fois après une perte de balle de Martin Satriano. Une contre-attaque qui a permis à Corentin Fatou de battre Yannick Pandor.

Après une première semaine de préparation, Lens doit se contenter du match nul face à l’USBCO. Prochaine rencontre : samedi prochain à La Gaillette face au Standard de Liège (12h).

Les compos du RC Lens

RC Lens (1′-15′) : Pandor (g.) – Antonio, Celik, Sarr – Aguilar, Thomasson (c), Bulatovic, Diallo – Saïd, Zaroury, Fofana.

RC Lens (16′-30′) : Pandor (g.) – Gradit, Sylla, Bane – Pouilly, Ojediran, El Aynaoui, Diliwidi – Sotoca (c), Fulgini, Satriano.

RC Lens (31′-45′) : Pandor (g.) – Antonio, Celik, Sarr – Aguilar, Thomasson (c), Bulatovic, Zaroury – Saïd, Diallo, Koyalipou.

RC Lens (46′-60′) : Pandor (g.) – Gradit, Ojediran, Bane – Pouilly, Sylla, El Aynaoui, Diliwidi – Sotoca (c), Fulgini, Satriano.

RC Lens (61′-75′) : Pandor (g.) – Antonio, Celik, Sarr – Aguilar, Thomasson (c), Bulatovic, Zaroury – Saïd, Fofana, Koyalipou.

RC Lens (76′-90′) : Pandor (g.) – Gradit, Sylla, Bane – Pouilly, El Aynaoui, Ojediran, Diliwidi – Sotoca (c), Fulgini, Satriano.

Les buts lensois en vidéo