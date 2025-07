ASSE : Bouchouari n’est pas le seul blessé chez les Verts

Outre Benjamin Bouchouari, Igor Miladinovic et Kevin Pedro sont sur le flanc à l’ASSE. Tous deux sont en train de rater le début de la préparation. Gênant…

Benjamin Bouchouari ne figure pas dans le groupe d’Eirik Horneland pour le premier match de préparation de l’ASSE cet après-midi contre les Suisses de Carouge, à Andrézieux. Le milieu de terrain marocain souffre du dos et Horneland a expliqué que la durée de son absence était encore indéterminée.

Le malheur de Pedro pourrait faire le bonheur d’Owusu

Si Aïmen Moueffek et Lucas Stassin en terminent avec leur préparation spécifique, les cas d’Igor Miladinovic et de Kévin Pedro inspirent plus de craintes. Miladinovic a mal au dos lui aussi et cela lui empêche de se montrer après une première saison où il n’a pas du tout convaincu. Dans l’optique d’un prêt du milieu serbe, sa blessure tombe assez mal. Quant à Pedro, comme révélé par Peuple Vert, il a mal à un genou. Embêtant, là aussi, d’autant qu’à son poste de latéral droit, le néo-pro pourrait avoir un bon coup à jouer cette saison à un poste où Dennis Appiah n’est pas rayonnant et où Yvann Maçon n’entre plus trop dans les plans d’Horneland. Contre Carouge, c’est un autre jeune, Beres Owusu, qui pourrait être testé à droite, alors qu’il est défenseur central de formation.