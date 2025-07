ASSE : cet ancien Vert pourrait bientôt faire son retour en Ligue 1

Franck Honorat, qui a fait un très court passage à l’ASSE, pourrait bien revenir en Ligue 1.

Passé par l’ASSE entre 2019 et 2020, Franck Honorat a ensuite rejoint Brest, puis la Bundesliga avec le Borussia Mönchengladbach, où il brille avec 10 buts et 22 passes décisives en 56 matchs. Logiquement, le milieu offensif suscite de nombreuses convoitises. En effet, comme le rapporte Foot Mercato, le Stade Rennais et le Valence FC se montrent très intéressées, en plus de Fribourg, Leeds United ou encore Nice.

Honorat de retour dans le Chaudron en 2026 ?

Rennes, en pleine reconstruction après une dernière saison galère, verrait d’un bon œil son recrutement. Avec seulement 19 matchs disputés sous le maillot vert (5 passes décisives), Franck Honorat pourrait donc retrouver le championnat de France rapidement, et même peut-être l’ASSE d’ici la saison 2026-2027, ou bien avant en Coupe de France…