RC Lens : Pierre Sage lâche son plus gros regret après le nul contre Boulogne

Après le match nul contre Boulogne, Pierre Sage, coach du RC Lens, n’a logiquement pas été totalement satisfait.

Le RC Lens version Pierre Sage a lancé sa saison ce samedi avec son premier amical face à l’Union sportive Boulogne Côte d’Opale. Un match qui s’est soldé par un score de 2-2, avec un doublé marqué par Wesley Saïd. La première semaine de préparation s’est donc conclue pour les Sang et Or, qui affronteront le Standard de Liège samedi prochain à La Gaillette.

Pierre Sage sait sur quoi appuyer

En attendant, Pierre Sage a vu « les prémices des éléments qu’on souhaitait, à savoir presser l’adversaire ». Une bonne nouvelle en soit, même si le coach lensois a quand même émis un bémol.

« Je suis satisfait de voir les prémices de ce qu’on travaille. Mais je ne suis pas satisfait de voir qu’aujourd’hui elles soient assez peu présentes dans le match, dans la durée des quarts d’heure. C’est tout l’enjeu de cette phase de préparation de manière à nous permettre de gagner du temps de performance dans notre match. Après, c’est normal que je sois ambitieux sur notre manière de jouer. Parce qu’on aime ça et on veut vraiment que l’équipe intègre ces éléments-là. De manière à pouvoir vraiment avoir notre identité de jeu. Donc c’est normal, mais il faut du temps pour que les choses soient intégrées. Il faudra encore plus de temps pour qu’elles soient mises en pratique dans la durée des matchs. On est détendus par rapport à cet aspect. Mais impatients que ça arrive quand même », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par les confrères de Lensois.com. Rendez-vous la semaine prochaine !