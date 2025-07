RC Lens Mercato : l’indemnité pour le transfert de Matthieu Udol est connue

Alors que Lens et Metz ont tardé à se mettre d’accord pour Matthieu Udol, c’est désormais chose faite. Mais pas à n’importe quel prix…

Le RC Lens s’apprête à renforcer sa défense avec l’arrivée imminente de Matthieu Udol, le capitaine emblématique du FC Metz. Comme nous vous l’avons relayé plus tôt ce samedi, le latéral gauche de 29 ans s’apprête à rejoindre les Sang et Or. Et L’Équipe précise que le transfert est estimé à 3,5 millions d’euros, avec 1,5 million de bonus pour le joueur aux 89 matchs de Ligue 1.

Finalisation imminente

Cette opération, qui devrait se finaliser d’ici ce week-end ou au début de la semaine prochaine, fait suite à un accord trouvé entre les deux clubs, sous réserve de la visite médicale et de la signature du contrat. Udol, qui n’a pas repris l’entraînement avec Metz, a montré à de nombreuses reprises sa frustration, mais semble désormais prêt à relever ce nouveau défi avec Lens. Il viendra notamment concurrencer Deiver Machado et Jhoanner Chavez pour un poste clé sur le flanc gauche de la défense lensoise.