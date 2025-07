PSG – Chelsea : Paris se fait corriger par les Blues et laisse échapper la CDM des clubs

Ce dimanche, le PSG est passé complètement à côté de sa finale de la Coupe du Monde des clubs face à Chelsea. Corrigé 3-0, le club de la capitale ne remportera pas de nouveau titre.

Dès la 8e minute, Palmer était tout près d’ouvrir le score. Servi par une talonnade astucieuse de Joao Pedro, il armait une frappe du pied gauche à l’entrée de la surface, mais le ballon passait juste à gauche du but. Paris réagissait timidement à la 18e minute. Doué, bien servi côté gauche, contrôlait du droit et frappait du gauche à ras de terre. Sanchez se couchait sur sa gauche et bloquait en deux temps : c’était le premier tir cadré parisien.

À la 22e, Chelsea ouvrait le score. Après une tête ratée de Mendes, Gusto récupérait et se faisait contrer par Beraldo. Le ballon arrivait à Palmer, qui, à l’entrée de la surface, décochait une frappe décroisée du gauche à ras de terre, trompant Donnarumma. Huit minutes plus tard, Palmer doublait la mise. Lancé côté droit, il repiquait dans l’axe face à Vitinha, éliminait Beraldo d’une feinte, le laissant au sol, et ajustait Donnarumma d’un tir décroisé du gauche.

À la 43e minute, Palmer, déjà auteur d’un doublé, signait une passe décisive pour Joao Pedro. À 25 mètres, il le lançait dans le dos de la défense. Le Brésilien piquait joliment son ballon du droit au-dessus de Donnarumma pour inscrire le troisième but. Juste avant la pause, Joao Neves tentait de réduire le score. Sur un centre d’Hakimi, il plaçait une tête cadrée malgré la présence de Colwill, mais Sanchez, vigilant, captait le ballon sur sa droite. À la mi-temps, Chelsea menait logiquement 3-0. Les Parisiens étaient complètement éteints, dominés par des Blues bien plus agressifs et inspirés.

Neves voit rouge

Au retour des vestiaires, le PSG se montrait plus entreprenant. Dès la 48e, Kvaratskhelia crochetait Gusto vers l’intérieur et frappait du droit. Sanchez s’interposait avec une parade peu académique, mais suffisante. À la 52e, Dembélé était servi par Doué sur un centre à ras de terre. Il devançait Chalobah et reprenait du droit, mais sa frappe écrasée obligeait encore Sanchez à intervenir sur sa droite. Sept minutes plus tard, Vitinha tentait sa chance à vingt mètres. Sa frappe du droit était bien placée, mais une nouvelle fois, Sanchez réalisait une belle parade pour détourner en corner.

Enfin, à la 68e minute, Delap, tout juste entré en jeu, faisait parler de lui. Il s’échappait plein axe et enroulait magnifiquement du droit en direction de la lucarne, mais Donnarumma réalisait une superbe détente sur sa gauche pour détourner en corner. À la 86e minute, le match prenait une tournure plus tendue. Joao Neves, dans un geste totalement hors du contexte du jeu, tirait les cheveux de Cucurella loin du ballon. L’arbitre n’hésitait pas et l’expulsait directement. Le PSG terminait donc la rencontre en infériorité numérique.

Grand favori pour la victoire finale, le PSG a finalement subi la loi de Blues bien plus séduisants. Chelsea est donc le premier grand vainqueur de cette édition inédite du Mondial, tandis que Paris ne glanera pas son cinquième trophée de la saison. Place désormais à un peu de repos pour le club de la capitale, avant de retrouver Tottenham le 13 août prochain pour la Supercoupe de l’UEFA.

Les buts en vidéo