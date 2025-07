RC Lens : M’Bala Nzola sort du silence et lâche ses vérités sur son passage mitigé

Après une saison assez mitigée au RC Lens, M’Bala Nzola est revenu sur son court passage au club, marqué par des hauts et bas.

Après une saison en demi-teinte sous le maillot du RC Lens, M’Bala Nzola, qui était prêté par la Fiorentina, est sorti du silence. Auteur de 6 buts en 21 rencontres de Ligue 1 sous le maillot artésien, l’international angolais de 28 ans est revenu sur son expérience assez mitigée au Racing, qui n’a pas levé l’option d’achat incluse dans le prêt.

« Ma saison à Lens avait bien commencé même si forcément, ce n’est pas comme ça que je souhaitais que mon aventure se termine avec ce club. Mais je pense que cette expérience dans un grand club français très populaire m’a beaucoup appris, notamment au niveau de la discipline, de l’humilité et la gestion de l’égo. J’ai essayé tout au long de mon aventure dans le Nord de faire encore plus attention aux détails, à la ponctualité et la discipline sur et en dehors des terrains. Après comme je dis souvent, il n’y a pas d’âge pour apprendre, donc je pense que j’ai beaucoup appris par rapport à tous ces points et j’ai mis des choses en place pour être irréprochable sur ces points à l’avenir », a-t-il confié, pour Foot Mercato.

« Finir comme ça, franchement, je m’y attendais pas »

Suspendu, écarté, puis blessé lors de ses derniers mois, Nzola a dû composer avec les rumeurs (des retards à l’entraînement ont été évoqués) et une communication interne parfois floue sur sa situation. « Je pense qu’après ma suspension, il y a plusieurs histoires, pas toujours avérées, qui sont sorties dans les médias. Après, je ne connais pas les raisons de pourquoi je ne jouais plus exactement avec le RC Lens parce qu’on m’a parlé de problème de comportement, mais sans trop m’apporter plus de précisions. Donc, je pense que mon manque de temps de jeu et mon écart du groupe m’étaient parfois imputables, mais je pense aussi que des données que je ne maîtrisais pas ne m’ont pas aussi pas aidé dans ma réintégration progressive du groupe. Mais je n’en veux à personne et j’assume ma part de responsabilités. Le plus important est désormais de se concentrer sur le présent et d’être irréprochable. »

Malgré une fin difficile, l’attaquant garde un attachement profond au club et à ses supporters. « Dès les premiers instants, j’ai vraiment beaucoup aimé le club, les supporters, le stade. Rapidement, je me suis imaginé rester à Lens sur la durée. Mais finir comme ça, franchement, je m’y attendais pas. Comme je l’ai dit, j’étais vraiment bien dans le club, je m’entendais bien avec tout le monde, je m’entendais bien avec les joueurs, j’étais vraiment moi-même. Après comme je l’ai dit, j’ai appris beaucoup de choses. Mais oui, il y a un peu de regrets d’avoir fini comme ça, parce que moi tout ce que je voulais, c’était faire une bonne saison avec Lens, les aider à atteindre l’Europe, et juste kiffer. Parce que franchement, j’ai vraiment aimé ces quelques mois là-bas. »