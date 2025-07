RC Lens : Pierre Sage clarifie le rôle de Matthieu Udol en défense

S’il évolue principalement en tant que latéral gauche, Matthieu Udol occupera bien l’axe gauche de la défense centrale au RC Lens.

Alors que le mercato du RC Lens a tardé à s’emballer, le club artésien compte désormais 4 nouvelles recrues dans ses rangs. Parmi elles, Matthieu Udol et Samson Baidoo, respectivement venus de Metz et de Salzbourg. Après la victoire en amical face à Dunkerque (5-1), l’entraîneur Pierre Sage a salué ces renforts.

« Je suis très content qu’ils arrivent l’un et l’autre au club. Ça a été plus facile pour le second que pour le premier. Mais tant que l’accord est trouvé, on ne va pas regarder dans le rétroviseur. » Il espère que les deux joueurs s’imposeront dans la rotation : « Ce sont des joueurs qui doivent amener une valeur ajoutée à l’effectif. En rentrant dans l’équipe ou en étant dans les 13, 14, 15 qui jouent très régulièrement. »

Matthieu Udol sera bien le remplaçant de Facundo Medina

S’agissant d’Udol, Pierre Sage a détaillé ses intentions : « Il est capable de jouer défenseur axial gauche. Il peut aussi suppléer en tant que piston. Et après, si on se réorganise à un moment donné dans une défense à quatre, il peut aussi jouer latéral gauche. »

Malgré sa polyvalence, l’idée principale est claire : « Dans l’idéal, c’est plutôt axial gauche avec l’idée, lorsque Machado ne sera pas apte à jouer, d’être aussi une solution en back-up dans cette position de piston gauche. Mais essentiellement, ce sera axial gauche. » Samson Baidoo, de son côté, devrait intégrer l’axe droit de la défense à trois, aux côtés de Jonathan Gradit.

Tous propos rapportés par Lensois.com.