Choc sur le mercato : João Félix rejoint Cristiano Ronaldo à Al-Nassr !

Nouveau rebondissement dans la carrière de João Félix : l’attaquant portugais s’envole pour l’Arabie saoudite, où il retrouvera Cristiano Ronaldo. Ce transfert spectacle signe-t-il la relance tant attendue du crack de Viseu ?

João Félix, le grand voyageur relance sa trajectoire à Al-Nassr

À chaque mercato, le nom de João Félix s’invite en tête d’affiche. Passé par Benfica, l’Atlético de Madrid pour 126 M€, puis en prêt à Chelsea et Barcelone, l’international portugais de 25 ans a connu une trajectoire sinueuse. Malgré ses envies de continuité en Catalogne, le club blaugrana n’a pas prolongé l’expérience et Félix a rebondi à Chelsea, qui débourse 52 M€ pour s’attacher ses services. Nouvelle désillusion chez les Blues : après un prêt éclair à l’AC Milan, Chelsea fait publiquement savoir son souhait de tourner la page dès l’ouverture du mercato suivant.

Un choix fort, sous le signe de CR7

Aux portes d’un retour au Benfica – phénomène qui a alimenté les rumeurs avec Le possible retour de João Félix au Benfica cet été – l’histoire prend un tout autre virage : Al-Nassr débarque avec une offre de 50 M€, managée par l’influence de Cristiano Ronaldo. L’icône portugaise n’a pas ménagé ses efforts pour convaincre son jeune compatriote de relever le défi saoudien. Résultat : deux ans de contrat et 10 M€ par saison pour Félix, désormais coéquipier de CR7. Chelsea, soulagé, officialise son départ et remercie le joueur pour ses passages express.

Cristiano Ronaldo, guide et modèle dans le Golfe

Depuis son arrivée à Al-Nassr en janvier 2023, Cristiano Ronaldo incarne le visage de la Saudi Pro League. Fort de 221 sélections et 138 buts avec la Seleção, CR7 a marqué tous les championnats européens où il est passé, s’illustrant par ses 450 buts en 438 matchs au Real Madrid, 103 buts en Premier League et un CV de légende. À 38 ans, le natif de Funchal s’impose comme un véritable pôle d’attraction à Riyad, où il poursuit son immense parcours jusqu’en juin 2027. Sa volonté de bâtir un effectif compétitif ne fait aucun doute : Cristiano Ronaldo veut renforcer Al-Nassr avec un champion d’Europe.

Félix sous pression, CR7 en mentor : un duo portugais à enjeux

Derrière ce transfert ambitieux, une question s’impose : João Félix peut-il faire décoller sa carrière sous la tutelle de Ronaldo ? Avec 323 matchs, 92 buts et une adaptation remarquée dans les plus grands championnats, Félix peine encore à convertir son potentiel en constance. Son choix de rejoindre le Golfe vise clairement un objectif : se relancer pour reprendre une place de choix en sélection portugaise en vue de la Coupe du Monde 2026. Côté Al-Nassr, la venue du jeune talent s’inscrit dans la stratégie d’accélération sportive imaginée par Ronaldo lui-même, comme on le découvre dans Les dernières actualités mercato de João Félix sur Foot Mercato et Détails du contrat XXL de João Félix à Al-Nassr.

Conséquences à court terme : ambitions saoudiennes et fenêtre sur l’avenir

Pour Al-Nassr, l’arrivée de Félix s’inscrit dans la continuité de l’ambition portée par Cristiano Ronaldo, dont le contrat mirifique éveille déjà la planète foot (Les détails du nouveau contrat de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr). Pour João Félix, l’enjeu est double : retrouver confiance et régularité dans un championnat émergeant, et marquer les esprits en Arabie saoudite avant, peut-être, de replonger dans le football européen ou renouer avec le Benfica. Le paysage du mercato saoudien vient de s’offrir un nouveau chapitre palpitant, entre enjeux sportifs forts et projecteurs braqués sur ce duo lusitanien star.

À suivre : la saison d’Al-Nassr promet d’être électrique, tandis que les premiers pas de João Félix dans le sillage de Ronaldo pourraient bien précipiter d’autres mouvements au sein de l’effectif. En tout cas, les regards sont braqués vers Riyad pour observer les débuts du prodige portugais, déjà sous le feu des projecteurs et des critiques : Les critiques sur le transfert de João Félix à Al-Nassr.