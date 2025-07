Cristiano Ronaldo souhaite user de son influence pour recruter à Al-Nassr un champion d’Europe espagnol.

Al-Nassr est très actif sur le marché des transferts cet été et Cristiano Ronaldo n’y est pas étranger. Sky avait évoqué il y a une dizaine de jours que le Portugais militait pour la venue de Rodrygo et qu’Al-Nassr serait prêt à le suivre, et même à faire un chèque en blanc au Brésilien pour le convaincre de venir. Mais l’attaquant de 24 ans aurait déjà décliné la proposition. En revanche, CR7 a joué un rôle important dans l’arrivée sur le banc de Jorge Jesus, et sur celle, ce week-end, d’un autre de ses compatriotes, João Félix, qui va signer un contrat de deux saisons, jusqu’en juin 2027, alors qu’il semblait proche de revenir à Benfica.

Et maintenant, CR7 veut ramener Cucurella en Arabie saoudite

Mais Al-Nassr n’entend pas s’arrêter là et d’après Marca, le quintuple Ballon d’Or aurait soumis le nom d’un autre joueur de Chelsea : Marc Cucurella. Le latéral gauche de 27 ans, champion d’Europe avec la Roja, est sous contrat jusqu’en 2028 avec le club londonien, lui qui est un élément indispensable d’Enzo Maresca. Pas gagné, donc…