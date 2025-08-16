OL : Khalis Merah, cette pépite prête à faire oublier les stars parties cet été ?
RC Lens : Wesley Saïd, stop ou encore ?

William Tertrin
16 août 2025

Attaquant du RC Lens depuis 2021, Wesley Saïd cristallise beaucoup de critiques de la part de certains supporters lensois. Le RCL doit-il continuer avec lui, à un an de la fin de son contrat ? C’est notre débat, à quelques heures du premier match face à l’OL.

« Le voir rester ne serait plus une surprise »

« Depuis son arrivée, il est vrai que Wesley Saïd a été très souvent blessé. De plus, il a démarré fort la saison 2024-2025 en tant que titulaire, mais a été beaucoup plus discret ensuite, ce qui lui a valu un retour sur le banc. Sous Franck Haise, son apport en tant que supersub était indéniable. Il a été moindre sous la houlette de Will Still. Saïd est un joueur qui marche à la confiance, et il semble avoir celle de Pierre Sage, qui le considère comme un attaquant de soutien plutôt qu’en pointe dans son 3-4-2-1.

À un an de la fin de son contrat, un nouveau challenge ne serait pas si déconnant pour un joueur qui a connu pas mal de saisons à Lens. D’un autre côté, le voir rester ne serait plus une surprise étant donné son utilisation et ses très grosses prestations dans cette préparation, avec 4 buts et 4 passes décisives. Il pourrait alors partir libre l’été prochain, de la même manière qu’il est arrivé à Lens : sans aucune indemnité de transfert ».

William TERTRIN

« Il faut du renfort à son poste »

« Pierre Sage utilise Wesley Saïd en 9 et demi depuis le début de la préparation. C’est un rôle qui lui convient bien. On connait sa finesse technique, sa capacité à finir. Mais le souci avec l’ancien dijonnais, c’est qu’il n’est pas régulier et souvent blessé. Ses stats l’an dernier, avec seulement 3 buts inscrits et aucune passe décisive, montrent ses limites. Comme le rappelle William, Saïd n’a plus qu’un an de contrat. A 30 ans, il est clair que le RCL ne renflouera pas ses caisses en le transférant. A partir de là, on peut se dire qu’il pourrait encore rendre quelques services, surtout qu’à son poste, il n’y a pas pléthore de solutions pour Sage. C’est là, je pense, que le board lensois doit se renforcer en priorité. Sans un ou deux bons attaquants, j’imagine mal le RCL finir dans la première moitié du tableau. Mais j’aurai peut-être une autre vision si deux vrais renforts débarquent. Des titulaires en puissance. Ce que ne peut pas être Saïd, à mes yeux en tout cas. »

Laurent HESS

Ligue 1RC Lens
#DÉBAT

