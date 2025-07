RC Lens – Wolverhampton (3-1) : Saïd brille encore, Machado et les recrues aussi !

Le RC Lens s’est imposé hier soir contre Wolverhampton (3-1). Une victoire lors de laquelle Wesley Saïd a confirmé ses bonnes dispositions.

Hier soir, le RC Lens a battu Wolverhampton (3-1) à Walsall, en Angleterre. Le score était verge à la pause, lors d’une première mi-temps où Pierre Sage a aligné son onze type. Mais au retour des vestiaires, le RCL a pris le dessus sur les Wolves.

Udol et Baidoo solides, Machado s’est offert un doublé

Wesley Saïd a ouvert le score sur un centre de Tom Pouilly avant de délivrer une passe décisive à Deiver Machado, et après la réduction du score de l’ancien parisien Guedes, Machado a signé un doublé en profitant d’une nouvelle offrande de Saïd, intenable. A noter le bon match des recrues Baidoo et Udol en défense, alors que Gurtner a été vigilant dans ses buts. De quoi booster la confiance des Sang et Or !