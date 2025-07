RC Lens : Pierre Sage tire les enseignements de la victoire contre Wolverhampton

Le RC Lens s’est imposé hier soir contre Wolverhampton (3-1). Pierre Sage a apprécié.

Hier soir, le RC Lens a battu Wolverhampton (3-1) à Walsall, en Angleterre. Le score était verge à la pause, lors d’une première mi-temps où Pierre Sage a aligné son onze type. Mais au retour des vestiaires, le RCL a pris le dessus sur les Wolves. Wesley Saïd a ouvert le score sur un centre de Tom Pouilly avant de délivrer une passe décisive à Deiver Machado, et après la réduction du score de l’ancien parisien Guedes, Machado a signé un doublé en profitant d’une nouvelle offrande de Saïd, encore une fois homme du match.

Déjà tourné vers RCL-Roma

Après la rencontre, Pierre Sage a souligné les progrès du RCL, sur Lensois.com. « On avance au rythme de notre travail, mais on avance aussi au rythme des matchs et de l’intensité des matchs qu’on joue, a-t-il glissé. La marche était encore un peu plus haute que les matchs précédents. Dans la première mi-temps, on a vraiment joué dans le registre qui leur correspondait et qui nous allait beaucoup moins, à savoir beaucoup d’impact, de duels, et on s’est aperçus que c’était souvent eux qui ressortaient avec le ballon. On arrive à maintenir le score à 0-0 avec certaines valeurs, et en deuxième mi-temps, on a pu développer un peu puisque, même avant de marquer le premier but, on a une grosse, grosse occasion (la reprise de Diouf manquée, NDLR), on doit ouvrir le score. On a vraiment eu des situations très, très franches. Et après, dès qu’on marque, je pense qu’on est une équipe aussi capable de jouer en transition, et ça, c’est une bonne nouvelle. Cette première mi-temps a permis aussi à ceux qui ont joué la deuxième de la disputer dans ces conditions-là. Et dans ce sens, ça reste un match de préparation, mais c’est selon moi une victoire de groupe. » Et à lui de se plonger vers le prochain match face à la Roma, samedi… « Il y avait la volonté de partager le temps de jeu avec l’ensemble du groupe, car on a un match important samedi. Il est important parce qu’on joue à domicile, devant notre public, et on avait la volonté d’arriver avec de la fraîcheur, des intentions et de montrer tout ce qu’on a bien fait jusqu’à maintenant. Ça va être une belle répétition. »