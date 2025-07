RC Lens Mercato : c’est plié pour cette recrue !

Le RC Lens va bien accueillir Saud Abdulhamid, prêté par l’AS Rome.

Saud Abdulhamid (26 ans), le latéral droit saoudien de l’AS Rome, était tout proche de rejoindre le TFC mais a vu son transfert chez les Violets se compliquer en raison du nombre de joueurs extra-communautaires.

Abdulhamid arrive à Lens

Un temps intéressé par Przemyslaw Frankowski, qui va prendre la direction de Rennes. Le RCL touche au but dans le dossier Abdulhamid comme le confirme ce jeudi Foot Mercato qui annonce que le Saoudien va signer en prêt sans option d’achat avec les Sang et Or. Il va arriver en fin de semaine. L’issue du dossier pourrait intervenir lors du match amical entre Lens et l’AS Rome, prévu samedi. Lens entretient de bonnes relations avec Frederic Massara, le directeur sportif romain, ce qui a facilité la négociation.