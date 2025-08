RC Lens : la Roma trop forte pour les Sang et Or

Le RC Lens affrontait l’AS Rome ce samedi soir à Bollaert. Avec une défaite logique à la clé…

Rentré de son stage en Angleterre, le RC avait un match de prestige ce samedi soir en amical face à l’AS Rome, à Bollaert. Des retrouvailles avec Bollaert à quinze jours du lancement de la saison de Ligue 1 qui se sont plutôt bien passées, pour la première de Pierre Sage dans l’enceinte. Du RCL. « Jusqu’à maintenant, on est très satisfaits de la progression de l’équipe, donc on est impatients de vivre les étapes suivantes contre Romet et Leipzig. On les abordera avec ambition », avait glissé l’ancien coach de l’OL avant la rencontre.

La Roma a gagné les deux mi-temps

Mais face aux Italiens, pour les retrouvailles avec El Aynaoui, les Sang et Or n’ont pas fait le poids et se sont inclinés 2-0. Mancini a ouvert la marque en première période (14e, 1-0), Soule a creusé l’écart en seconde (55e, 2-0). Malgré quelques occasions, c’est la première défaite pour l’ancien coach de l’OL sur le banc du RCL, qui affrontera samedi prochain le RB Leipzig, avant la réception de l’Olympique Lyonnais le 16 août prochain pour le coup d’envoi de la L1.