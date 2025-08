RC Lens : Pierre Sage remercie Bollaert et fustige ses joueurs !

Après la défaite du RC Lens face à l’AS Rome (0-2), Pierre Sage n’a pas mâché ses mots hier soir…

Rentré de son stage en Angleterre, le RC Lens avait un match de prestige samedi soir en amical face à l’AS Rome. Des retrouvailles avec Bollaert à quinze jours du lancement de la saison de Ligue 1 qui ne se sont pas bien passées, pour la première de Pierre Sage dans l’enceinte du RCL. Face aux Italiens, les Sang et Or n’ont pas fait le poids et se sont inclinés 2-0. Ce qui a contrarié Sage. « On a été très bien jusqu’au but, a commenté l’ancien lyonnais. On doit ouvrir la marque par deux fois, mais ensuite, on s’est complètement abandonnés dans le pressing. Il n’y avait pas de lignes de passe. Et on ne peut pas s’abandonner comme ça… C’est relatif au courage, tout simplement ».

« On a le droit de perdre, mais pas le droit de ne pas jouer »

Un Pierre Sage agacé par la nonchalance de ses joueurs… « Il y a des joueurs qui, malheureusement, n’ont pas été à la hauteur des attentes. On a le droit de perdre, mais pas le droit de ne pas jouer. Pendant 30 minutes, on n’a pas du tout joué. Je suis déçu pour le public. Parce que je pense qu’il mérite ça. Eux, à l’inverse, ils ont joué la totalité du match, et avec brio. » Et vlan !