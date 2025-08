RC Lens – AS Rome : El Aynaoui a kiffé son retour à Bollaert

Après la défaite du RC Lens face à l’AS Rome (0-2), Neil El Aynaoui n’a pas boudé son bonheur d’avoir retrouvé Bollaert.

Rentré de son stage en Angleterre, le RC Lens avait un match de prestige hier soir en amical face à l’AS Rome. Des retrouvailles avec Bollaert à quinze jours du lancement de la saison de Ligue 1 qui ne se sont pas très bien passées, pour la première de Pierre Sage dans l’enceinte du RCL. Face aux Italiens, les Sang et Or n’ont pas fait le poids et se sont inclinés 2-0. Ce qui a contrarié Sage. « On a le droit de perdre, mais pas le droit de ne pas jouer. Je suis déçu pour le public, qui lui a joué la totalité du match, et avec brio », a regretté le nouveau coach lensois.

« ça m’a mis des frissons »

Titulaire pour son retour à Bollaert, Neil El Aynaoui s’est voulu moins dur avec ses anciens coéquipiers. « Ils ont fait un bon match aussi, a-t-il confié. On a senti qu’au début, ils ont bien utilisé la balle, ils nous ont bien pressés. On a su les tuer aussi quand il fallait sur leurs erreurs. Je ne dirais pas qu’il y a un écart, ils ont fait leur match aussi. » Surtout, le milieu marocain a savouré ses retrouvailles avec le public. « Il y a à peine 10 jours, j’étais encore avec tout le groupe en train de m’entraîner. C’est toujours un plaisir de venir ici, c’est un kiff, c’est un stade incroyable, un public incroyable. En plus, j’ai eu un accueil, ça m’a mis des frissons, donc beaucoup d’émotions. J’ai passé deux années incroyables ici. »