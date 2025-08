RC Lens – AS Rome : un jeune a encore marqué des points

Lors de la défaite du RC Lens face à l’AS Rome (0-2), Ismaëlo Ganiou a encore fait belle impression.

Rentré de son stage en Angleterre, le RC Lens avait un match de prestige hier soir en amical face à l’AS Rome. Des retrouvailles avec Bollaert à quinze jours du lancement de la saison de Ligue 1 qui ne se sont pas très bien passées, pour la première de Pierre Sage dans l’enceinte du RCL. Face aux Italiens, les Sang et Or n’ont pas fait le poids et se sont inclinés 2-0. Ce qui a contrarié Sage. « On a le droit de perdre, mais pas le droit de ne pas jouer. Je suis déçu pour le public, qui lui a joué la totalité du match, et avec brio », a regretté le nouveau coach lensois.

Ganiou plébiscité par les supporters

Toutefois, la deuxième mi-temps a été meilleure que la première, et parmi les entrants, le jeune défenseur central Ismaëlo Ganiou, prêté à Annecy l’an dernier, ne s’est pas raté, bien au contraire. Le site Lensois.com l’a élu homme du match, avec 44% des voix, largement devant Martin Satriano (14%) et Andrija Bulatovic (5%). Et avec ce commentaire élogieux : « Comme face à Wolverhampton en milieu de semaine, le défenseur formé au club a été lancé au retour des vestiaires dans le cœur de la défense. Et encore mieux que face à Wolverhampton, il a régné en maître et n’a laissé personne le franchir. Il accompagne avec beaucoup de justesse et de calme Dovbyk qui avait éliminé toute la défense. Sauf le jeune Lensois, qui lui est intervenu dans ses pieds (58e). Même chose deux minutes plus tard devant Ndicka, qui pensait pouvoir l’éliminer avec un grigri. Et que dire de ce retour sur Rensch, parti seul au but (83e) ! Un patron. »