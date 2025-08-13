RC Lens : Les supporters envoient un message très clair à Pierre Sage pour le capitanat !

Selon les supporters du RC Lens, il n’y a aucun débat à avoir sur qui doit être capitaine cette saison…

Le brassard de capitaine a souvent changé de bras au RC Lens depuis le départ au Stade Rennais de Brice Samba l’hiver dernier. Et depuis le début de l’été et l’arrivée de Pierre Sage, il a encore pas mal tourné. Cela a incité le site Lensois.com a organisé un sondage auprès des supporters.

Gradit plébiscité

Lundi, le site a demandé quel joueur méritait de porter le brassard au RC Lens cette saison, et les résultats ont été édifiants puisque Jonathan Gradit a recueilli 41, 77% des suffrages. Le défenseur a devancé Florian Thauvin 27,13%, Adrien Thomasson 22,56% et Florian Sotoca 4,88%. Un vrai plébiscite. Mais il y a quand même assez peu de chances que ce soit Gradit qui porte le brassard ce week-end pour la 1ere journée de L1. Il était en effet dans l’équipe B qui a affronté Leipzig le week-end dernier, et non avec l’équipe des titulaires probables de Sage pour ses grandes retrouvailles avec l’OL.