RC Lens : le groupe de Pierre Sage pour affronter l’OL

Le groupe du RC Lens pour affronter l’OL.

Ce samedi à 17 heures, le RC Lens lance officiellement sa saison de Ligue 1 par la réception de l’OL à Bollaert-Delelis. À cette occasion, Pierre Sage a convoqué un groupe de 21 joueurs pour cette rencontre. Pour rappel, Jhoanner Chávez et Rémy Labeau-Lascary ne sont pas encore prêts, Angelo Fulgini est indésirable, Jeremy Agbonifo est en réserve, tandis que Jonathan Gradit est suspendu. Pour le reste, les jeunes Celik, Antonio, Sagnan, Bulatovic, Diallo, ou encore Diliwidi ne sont pas convoqués.

Le groupe du RC Lens

Gurtner, Risser, Delplace – Aguilar, Machado, Baidoo, Udol, Sarr, Abdulhamid, Ganiou – Ojediran, Diouf, Thomasson, Sylla, Bermont – Sotoca, Satriano, Thauvin, Saïd, Guilavogui, R. Fofana.