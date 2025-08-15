RC Lens Mercato : Andy Diouf fait tourner les têtes de plusieurs gros clubs

Très courtisé en cette fin de mercato, Andy Diouf pourrait quitter le RC Lens avant la fin du marché.

À la veille de son premier match de Ligue 1 contre Lyon, le RC Lens se prépare sous les ordres de son nouvel entraîneur Pierre Sage, bien décidé à conserver ses forces vives. Parmi elles, Andy Diouf attire de plus en plus l’attention sur le marché des transferts.

Du beau monde sur Andy Diouf

Déjà suivi au printemps par Crystal Palace, le Betis Séville et le Bayer Leverkusen, le jeune milieu de 22 ans voit désormais Naples, Stuttgart et Leipzig s’ajouter à la liste, selon Foot Mercato. Les Italiens auraient même transmis une première proposition contractuelle de 5 ans à l’ancien Rennais.

Malgré l’intérêt croissant, le club artésien souhaite le garder, surtout après plusieurs départs majeurs cet été. Si une vente se profile, elle se fera sans doute autour de 23 à 25 millions d’euros. L’avenir de Diouf apparaît donc incertain, bien que Lens et Pierre Sage comptent sur lui malgré deux premières saisons frustrantes.