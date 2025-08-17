RC Lens Mercato : un ancien attaquant de Ligue 1 ciblé… en plus d’un numéro 9

Alors que le RC Lens s’active pour recruter un numéro 9, un autre élément offensif serait ciblé en plus !

Le RC Lens continue d’affiner ses réflexions pour le mercato estival. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, confirmées par Sébastien Denis, les Sang et Or s’intéressent à Abdallah Sima (24 ans), attaquant sénégalais appartenant à Brighton et prêté la saison dernière au Stade Brestois.

Abdallah Sima en plus d’un numéro 9 ?

Le club artésien ne ciblerait toutefois pas Sima pour occuper le rôle d’avant-centre, mais plutôt pour renforcer sa ligne offensive dans un registre complémentaire. Le joueur, capable d’évoluer sur les ailes et en pointe, pourrait apporter de la profondeur et de la polyvalence au système de Pierre Sage.

Avant d’avancer, le RC Lens doit impérativement alléger sa masse salariale, comme le soulignent nos confrères. Un préalable incontournable pour envisager l’arrivée de nouveaux éléments. Les dirigeants lensois travaillent toujours à ajuster leur effectif, alors qu’Angelo Fulgini et Jeremy Agbonifo sont sur le départ, et qu’Andy Diouf est courtisé par Naples.

Sous contrat jusqu’en 2026

Si Sima sort d’une saison à Brest, il avait également évolué à Angers lors de la saison 2022-2023. En 61 matchs de Ligue 1, il a marqué 12 buts et délivré 4 passes décisives. S’il n’a pas disputé le moindre match officiel avec Brighton, il a également joué au Slavia Prague, aux Rangers, ou encore à Stoke City. Son expérience en Coupe d’Europe (32 matchs), est aussi un très joli atout.

Sous contrat jusqu’en 2026 et évalué à 9 millions d’euros, il n’était pas présent dans le groupe de Brighton pour la première journée de Premier League contre Fulham.