RC Lens Mercato : le montant de l’offre pour Lassine Sinayoko est connu

Le RC Lens va bel et bien formuler une offre pour Lassine Sinayoko, l’attaquant de 25 ans qui évolue à l’AJ Auxerre.

Le RC Lens intensifie ses efforts pour renforcer son attaque en cette fin de mercato et s’intéresse de près à Lassine Sinayoko, l’attaquant de l’AJ Auxerre à qui il reste un an de contrat. Auteur d’une grosse saison avec 5 buts et 9 passes décisives (dont 3 à Bollaert lors du dernier match entre Lens et Auxerre), Sinayoko s’est notamment distingué le week-end dernier en marquant un très joli but du lors de la victoire face à Lorient en J1.

Une offre à 6,5 millions d’euros

Pour devancer la concurrence de Nice, Lens semble prêt à tout mettre en œuvre pour sécuriser la signature de son futur renfort offensif. Le club artésien a confié au directeur sportif Jean-Louis Leca la mission de négocier directement avec Auxerre sur place ce jeudi afin de finaliser les conditions du transfert. Selon les informations de Foot Mercato, Lens va proposer 6,5 millions d’euros pour convaincre le club bourguignon de libérer son joueur clé.

Plus tôt dans la journée, une somme comprise entre 8 et 10 millions était évoquée. La première offre sera finalement inférieure, alors que le club artésien va récupérer une grosse somme après avoir conclu un accord avec l’Inter Milan pour le transfert d’Andy Diouf pour 20 millions d’euros, plus cinq sous forme de bonus.