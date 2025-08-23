PSG Mercato : une dernière bombe avant la fin du marché ?
PSG Mercato : une dernière bombe avant la fin du marché ?

Nasser al-Khelaïfi avec le directeur sportif du PSG, Luis Campos.
Bastien Aubert
23 août 2025

Alors que la fin du mercato approche à grands pas, les pistes offensives semblent bouchées pour le PSG… mais une ultime recrue pourrait encore débarquer au Parc des Princes dans les prochains jours.

🟥 Rumeur

Si certains médias affirment en chœur que le mercato du PSG est terminé cet été, Luis Enrique n’a pas donné le même son de cloche hier. En conférence de presse, le technicien espagnol a laissé entendre que tout restait ouvert jusqu’au dernier jour du marché des transferts.

Depuis plusieurs semaines, on sait d’ailleurs que le PSG s’active pour attirer un nouvel ailier. Mais le constat est clair : les prix jugés exorbitants, les refus catégoriques de certains clubs et la concurrence féroce de formations européennes plus enclines à surenchérir ont sérieusement ralenti les ardeurs parisiennes. 

Pourtant, le dossier est loin d’être totalement refermé. Selon PSG Inside Actus, la direction parisienne continue de travailler dans l’ombre. Des émissaires ont été envoyés au Portugal, pendant que d’autres contacts sont menés en Italie. Objectif : dénicher la bonne opportunité sans tomber dans le piège des négociations interminables ou des enchères incontrôlées.

Et si la priorité n’était finalement plus un ailier ? La tendance actuelle penche vers un milieu défensif, profil jugé essentiel par Luis Enrique pour équilibrer son effectif et donner plus de liberté à ses créateurs offensifs. Un joueur capable de soulager Neves et Ruiz dans les tâches de récupération, tout en offrant une assise solide au cœur du jeu parisien.

« Le coup d’œil de But FC »

« Dans un marché saturé et imprévisible, Paris espère encore frapper un coup malin, voire une surprise de dernière minute. Le PSG sortira-t-il un nom inattendu de son chapeau avant le gong final ? Réponse dans les prochains jours… »

MercatoPSG
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

