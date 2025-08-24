RC Lens Mercato : Lassine Sinayoko bloqué par l’AJ Auxerre, Pierre Sage hausse le ton

L’arrivée de Lassine Sinayoko au RC Lens a pris un sacré coup, étant donné que l’AJ Auxerre n’a pas autorisé son attaquant à se rendre dans l’Artois.

Le RC Lens pensait tenir son nouvel attaquant, Lassine Sinayoko. Un accord oral avait été conclu vendredi dernier, après le déplacement de son directeur sportif Jean-Louis Leca à Auxerre. À l’issue de cette rencontre, un draft avait même été rédigé par l’AJA autour de trois points : une indemnité de 6,5 M€ (+1,5 M€ de bonus) versée par Lens pour racheter la dernière année de contrat du joueur, la possibilité pour Auxerre d’aligner le joueur une dernière fois à Nice, et l’engagement de la direction auxerroise de signer le document avant ce déplacement.

Les dirigeants lensois sidérés

Forts de ce cadre, les dirigeants lensois attendaient l’international malien dimanche pour la visite médicale préalable à la signature d’un contrat de quatre ans. Mais Sinayoko ne s’est jamais présenté. Son excuse ? Il n’a jamais reçu l’autorisation de ses dirigeants de se rendre dans l’Artois, comme le rapporte L’Équipe

Dimanche matin, Auxerre a justifié sa volte-face en expliquant que tous les détails autour du transfert n’avaient pas été réglés, y compris avec l’entourage du joueur. Une version qui a sidéré le board lensois, persuadé d’avoir verrouillé l’essentiel. L’AJA nie même l’existence du point 3 du draft, celui concernant l’engagement de signature avant Nice.

Sinayoko pas contre rester à Auxerre

En coulisses, certains avancent que l’entraîneur auxerrois Christophe Pelissier aurait tout fait pour garder son attaquant. « J’ai simplement dit que je souhaitais garder un de mes meilleurs joueurs. La suite appartient au propriétaire (James Zhou). C’est lui qui prendra la décision finale », a répliqué l’intéressé par WhatsApp.

Et du côté du joueur ? Séduit par le projet lensois, Sinayoko n’a pas non plus l’air de faire une fixation. Dimanche, il aurait même confié à certains coéquipiers son attachement à l’AJA et sa conviction que son repositionnement dans l’axe pouvait l’aider à viser des écuries d’un plus gros calibre si les stats suivent.

Pierre Sage contre-attaque

Un gros coup dur pour le RC Lens et Pierre Sage, qui ne s’est pas gêné pour tacler Auxerre après le succès face au Havre ce dimanche (1-2). « Un attaquant ? Normalement, on l’a trouvé, si les engagements écrits sont respectés et je dis bien écrits. Alors on devrait l’avoir trouvé. » Concernant l’arrivée prévue de Sinayoko, Sage a ajouté : « Peut-être ce soir. Déjà les dirigeants ont fait tout ce qu’il fallait, ont fait les procédures demandées, donc les documents sont écrits. Les écrits restent, donc il s’agit de les respecter. »