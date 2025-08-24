RC Lens Mercato : Lassine Sinayoko bloqué par l’AJ Auxerre, Pierre Sage hausse le ton
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens Mercato : Lassine Sinayoko bloqué par l’AJ Auxerre, Pierre Sage hausse le ton

RC Lens Mercato : Lassine Sinayoko bloqué par l&rsquo;AJ Auxerre, Pierre Sage hausse le ton
William Tertrin
24 août 2025

L’arrivée de Lassine Sinayoko au RC Lens a pris un sacré coup, étant donné que l’AJ Auxerre n’a pas autorisé son attaquant à se rendre dans l’Artois.

Le RC Lens pensait tenir son nouvel attaquant, Lassine Sinayoko. Un accord oral avait été conclu vendredi dernier, après le déplacement de son directeur sportif Jean-Louis Leca à Auxerre. À l’issue de cette rencontre, un draft avait même été rédigé par l’AJA autour de trois points : une indemnité de 6,5 M€ (+1,5 M€ de bonus) versée par Lens pour racheter la dernière année de contrat du joueur, la possibilité pour Auxerre d’aligner le joueur une dernière fois à Nice, et l’engagement de la direction auxerroise de signer le document avant ce déplacement.

Les dirigeants lensois sidérés

Forts de ce cadre, les dirigeants lensois attendaient l’international malien dimanche pour la visite médicale préalable à la signature d’un contrat de quatre ans. Mais Sinayoko ne s’est jamais présenté. Son excuse ? Il n’a jamais reçu l’autorisation de ses dirigeants de se rendre dans l’Artois, comme le rapporte L’Équipe

Dimanche matin, Auxerre a justifié sa volte-face en expliquant que tous les détails autour du transfert n’avaient pas été réglés, y compris avec l’entourage du joueur. Une version qui a sidéré le board lensois, persuadé d’avoir verrouillé l’essentiel. L’AJA nie même l’existence du point 3 du draft, celui concernant l’engagement de signature avant Nice.

Sinayoko pas contre rester à Auxerre

En coulisses, certains avancent que l’entraîneur auxerrois Christophe Pelissier aurait tout fait pour garder son attaquant. « J’ai simplement dit que je souhaitais garder un de mes meilleurs joueurs. La suite appartient au propriétaire (James Zhou). C’est lui qui prendra la décision finale », a répliqué l’intéressé par WhatsApp.

Et du côté du joueur ? Séduit par le projet lensois, Sinayoko n’a pas non plus l’air de faire une fixation. Dimanche, il aurait même confié à certains coéquipiers son attachement à l’AJA et sa conviction que son repositionnement dans l’axe pouvait l’aider à viser des écuries d’un plus gros calibre si les stats suivent.

Pierre Sage contre-attaque

Un gros coup dur pour le RC Lens et Pierre Sage, qui ne s’est pas gêné pour tacler Auxerre après le succès face au Havre ce dimanche (1-2). « Un attaquant ? Normalement, on l’a trouvé, si les engagements écrits sont respectés et je dis bien écrits. Alors on devrait l’avoir trouvé. » Concernant l’arrivée prévue de Sinayoko, Sage a ajouté : « Peut-être ce soir. Déjà les dirigeants ont fait tout ce qu’il fallait, ont fait les procédures demandées, donc les documents sont écrits. Les écrits restent, donc il s’agit de les respecter. »

MercatoRC Lens
#A la une#TRANSFERTS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet