PSG Mercato : exit, Akliouche Paris lorgne un autre révélation de L1 !

Longtemps intéressé par Maghnes Akliouche, le PSG a finalement mis de côté le dossier du milieu offensif de l’AS Monaco. Luis Enrique et Luis Campos scrutent désormais une autre pépite, déjà repérée il y a plusieurs mois : Andrey Santos, jeune talent brésilien appartenant à Chelsea.

🟧 Piste crédible

Et si le PSG n’avait pas encore clos son recrutement estival ? Selon PSG Inside Actus, le club de la capitale n’a pas totalement fait une croix sur l’arrivée d’Andryi Santos dans ses rangs cet été. Le joueur de 21 ans est sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2030 et sa cote n’a cessé de grimper en Europe après ses performances remarquées avec la sélection brésilienne U20 puis ses apparitions prometteuses au RC Strasbourg. Polyvalent et technique, Santos correspond parfaitement au profil recherché par Luis Enrique pour dynamiser son entrejeu et préparer l’avenir.

Problème : Chelsea n’a aucune intention de s’en séparer à la légère. Le club londonien, engagé dans sa propre reconstruction, considère le jeune milieu comme un élément stratégique à long terme. Son contrat longue durée rend toute opération complexe, sauf si une ouverture de dernière minute se présentait en fin de mercato.

Le PSG ne lâche pas Santos

À Paris, l’intérêt est réel mais la patience sera de mise. Le PSG garde un œil attentif sur l’évolution du dossier, conscient que Santos pourrait devenir une opportunité si Chelsea décidait de prêter ou d’alléger son effectif. Luis Campos, qui a déjà montré sa capacité à flairer les bons coups en Ligue 1 comme à l’étranger, garde la piste au chaud.

L’abandon de la piste Akliouche n’est pas anodin. Le milieu monégasque était jugé trop coûteux et compliqué à déloger dans ce mercato. Paris préfère désormais explorer des alternatives plus accessibles, avec un profil capable de s’imposer progressivement dans la rotation tout en offrant un vrai potentiel de progression.

« Le coup d’œil de But FC »

« La fin du marché pourrait réserver des surprises du côté du PSG, où tous les postes ne sont pas doublés en terme d’effectif. Pour conserver le titre en Ligue des Champions, une recrue telle que Santos ne serait pas superflue. »