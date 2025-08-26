C’est bientôt la page qui se tourne pour Presnel Kimpembe (30 ans) au Paris Saint-Germain. Le champion du monde 2018, affaibli par une rupture du tendon d’Achille et un retour timide voit départ du club désormais imminent.

🟨 Négociation en cours

C’est la fin pour Presnel Kimpembe au PSG. Selon PSG Inside Actus, le défenseur central. Qui n’a été aligné que cinq fois pour un total de 76 minutes, sera exfiltré du club d’ici à la clôture du mercato estival ce dimanche à 20h.

Le PSG prépare déjà son remplacement : l’arrivée imminente du jeune international ukrainien Illya Zabarnyi confirme la volonté de renouveler l’axe défensif. En interne, les dirigeants insistent sur le fait que le départ de Kimpembe se fera dans le respect et l’élégance, reconnaissant le rôle majeur du joueur dans l’histoire récente du club.

Pour le joueur de 30 ans, la suite de sa carrière passera sans doute loin du Parc des Princes. Après avoir prolongé son contrat jusqu’en 2026 malgré sa blessure, Kimpembe semble conscient que sa relance professionnelle nécessitera un nouveau challenge. Son départ marquera la fin d’une ère pour le PSG, qui perd l’un de ses défenseurs emblématiques formés au club. Les supporters peuvent s’attendre à un dernier hommage.

« Le coup d’œil de But FC »

« Toutes les bonnes choses ont une fin et voir Presnel Kimpembe quitter le PSG après plusieurs mois sur le flanc n’a rien d’infâmant. D’autant que son successeur a déjà été recruté par le club de la capitale. »