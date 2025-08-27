Real Madrid Mercato : la vérité éclate enfin dans le dossier Vitinha (PSG) 

Toutes les informations faisant état d’un intérêt du Real Madrid pour Vitinha (PSG, 25 ans) sont complètement fausses.

Que les supporters du PSG se rassurent : Vitinha sera un joueur parisien cette saison.Selon La Source Parisienne, il n’existe aucune base pour croire que le milieu portugais pourrait quitter le club de la capitale cet été. Le joueur portugais se sent très bien dans la Ville Lumière et aucune clause libératoire ne facilite un départ. Les fans parisiens peuvent donc rester sereins.

Contrairement aux rumeurs circulant sur les réseaux et dans certains médias espagnols, Vitinha n’est pas sur le marché. Le joueur est heureux au PSG, où il a trouvé sa place et s’épanouit pleinement. Aucun contact n’a été établi avec le Real Madrid et aucune offre n’a été envisagée.

En France, le marché est de plus bien encadré : il n’existe pas de clause libératoire pour Vitinha, ce qui empêche tout transfert sans accord entre les deux clubs. Cette clarification met fin aux spéculations et rassure les supporters parisiens : le milieu portugais restera bien sous le maillot du PSG pour la saison en cours.

« Le coup d’œil de But FC »

« S’il semble évident que le Real Madrid puisse avoir des vies sur Vitinha, d’autant plus avec le possible départ de Dani Ceballos à l’OM, on voit très mal le PSG lâcher la pierre angulaire du projet Luis Enrique cet été. »