Mercato : un ancien flop du RC Lens va remplacer Thauvin à l’Udinese !

Passé sans succès par le RC Lens, Adam Buksa s’est engagé avec l’Udinese.

L’Udinese cherchait un attaquant suite au départ de Florian Thauvin au RC Lens. Depuis quelques jours, l’intérêt du club italien pour Adam Buksa avait filtré. Et ce mardi, c’est officiel : le Polonais rejoint le club d’Udine.

Buksa à Udinese jusqu’en 2029

Recruté en 2022 par le RCL après avoir brillé en MLS, Buksa, blessé régulièrement, n’avait joué que 8 matches à Lens mais depuis, il a retrouvé son rendement et sort de deux belles saisons. Auteur de 16 buts en 35 matches à Antalyaspor puis de 15 buts en 39 matches à Midtjylland, l’attaquant de 29 ans, acheté 5 millions d’euros, s’est engagé pour 4 ans avec Udinese. Un joli rebond.