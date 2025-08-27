PSG Mercato : Donnarumma prêt à rester à Paris à une condition ! 

À quelques jours de la clôture du mercato estival, l’avenir de Gianluigi Donnarumma (26 ans) reste en suspens au Paris Saint-Germain.

🟥 Rumeur

Le feuilleton Donnarumma agite le vestiaire parisien depuis des semaines. Poussé vers la sortie par Luis Enrique, qui ne le considère plus comme un titulaire indiscutable au PSG, l’ancien gardien du Milan AC n’a pas encore trouvé de point de chute. Plusieurs clubs ont pris des renseignements, mais aucun ne s’est véritablement positionné avec une offre capable de convaincre toutes les parties. Une situation qui commence à peser lourd pour le joueur comme pour le PSG.

Dans son entourage, on confirme que Donnarumma est prêt à patienter. « Il est disposé à rester jusqu’en janvier si aucun club intéressant ne se présente », souffle une source proche du dossier dans L’Équipe. Autrement dit, le gardien italien ne partira pas pour partir. Il veut rejoindre un projet compétitif, qui lui garantisse du temps de jeu et lui permette de conserver sa place en sélection avec la Squadra Azzurra.

Côté parisien, le discours est limpide : priorité aux départs. Après avoir bouclé plusieurs arrivées cet été, le PSG veut désormais dégraisser son effectif. Donnarumma fait partie des joueurs invités à se trouver une porte de sortie, mais son statut et son salaire élevé compliquent la donne. Le club ne veut pas brader son gardien, tout en sachant qu’un joueur de ce calibre relégué en tribunes serait une image désastreuse pour la gestion sportive du projet QSI.

L’hypothèse d’un Donnarumma en tribunes jusqu’en janvier n’est donc pas à exclure. Une perspective impensable il y a encore quelques mois, mais qui reflète la complexité de ce mercato parisien. D’autant que la relation entre le joueur et Luis Enrique semble déjà rompue, et qu’il paraît peu probable de revoir l’Italien défendre la cage du PSG sous les ordres du coach espagnol.

« Le coup d’œil de But FC »

« Le mercato entre dans sa dernière ligne droite et l’avenir de Gianluigi Donnarumma reste un véritable casse-tête. Sera-t-il encore parisien le 2 septembre ? Trouvera-t-il un club capable de l’accueillir dans les ultimes heures du marché ? Une chose est sûre : l’Italien ne cédera pas à la précipitation, quitte à patienter quatre longs mois avant de relancer sa carrière. »