PSG Mercato : Kolo Muani et Beraldo, la Juventus va-t-elle faire coup double à Paris ?
PSG Mercato : Kolo Muani et Beraldo, la Juventus va-t-elle faire coup double à Paris ?
Laurent Hess
26 août 2025

La Juventus Turin vise un double coup d’éclat sur ce Mercato. Kolo Muani et Beraldo (PSG) figurent tout en haut de la shortlist d’un club décidé à renforcer chaque ligne pour viser plus haut…

Kolo Muani, objectif numéro un pour booster l’attaque bianconera depuis le début du Mercato

L’attaque de la Vieille Dame cherche une nouvelle dimension. Après avoir séduit avec ses buts en Serie A, Jonathan David a ouvert la voie, mais Randal Kolo Muani s’impose désormais comme la priorité absolue du staff turinois.

La direction de la Juve veut aller vite pour s’offrir l’attaquant français prêté l’an dernier et composer, avec Dusan Vlahovic, un trio de feu capable de creuser l’écart face à la concurrence. Puissance, vitesse et adaptation instantanée : Turin compte sur les qualités de Kolo Muani pour bousculer la hiérarchie en Serie A.

Pour Beraldo, Luis Enrique décidera

A 21 ans, Lucas Beraldo attire déjà beaucoup d’attention du côté de l’Italie. Défenseur central du PSG, le Brésilien séduit la Juve par sa maturité, sa polyvalence et sa faculté à rester solide malgré le manque de temps de jeu à Paris. En ciblant Beraldo, la Juventus veut anticiper les besoins d’une saison exigeante tout en insufflant du sang neuf dans une arrière-garde en quête d’automatismes. La stratégie est claire : miser sur un talent émergent pour envisager l’avenir, aussi bien en championnat qu’en Coupe d’Europe. Dans ce dossier, Luis Enrique devrait trancher, l’Espagnol possédant avec Lucas Hernandez un joueur du profil du Brésilien, mais qui semble passer derrière dans sa hiérarchie.

Et la Juve veut aussi Zhegrova (LOSC)…

Cette accélération sur les dossiers Kolo Muani et Beraldo n’a rien d’anodin. Les décideurs turinois, qui ciblent aussi Edon Zhegrova (LOSC), conscients de l’exigence des supporters et des ambitions renouvelées du club, jouent la carte Ligue 1 pour des profils déjà rodés au haut niveau. Objectif : maintenir la pression sur les rivaux et s’armer de toutes parts pour revenir au sommet. Cette fin de Mercato promet suspense et rebondissements, avec une Juventus bien décidée à ne rien laisser au hasard. Et à se servir en L1.

Juventus TurinLigue 1MercatoPSGSerie A
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

