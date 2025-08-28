OM Mercato : Traoré est arrivé à Marseille et pousse Maupay au départ !
PSG Mercato : Luis Enrique a mis un stop à du très très lourd ! 

L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, lors d'une conférence de presse.
Bastien Aubert
28 août 2025

Fidèle à sa ligne de conduite qui la menait au titre en Ligue des Champions, le PSG a prouvé qu’il ne sacrifiait pas ses principes, même face à de grandes opportunités sur le marché des transferts. 

🟧 Piste crédible

Le PSG a définitivement changé, surtout au mercato. Selon La Source Parisienne, Luis Enrique et Luis Campos ont refusé plusieurs joueurs très talentueux au cours des 24 derniers mois. Si le niveau sportif était jugé suffisant, ce sont des critères humains et comportementaux qui ont bloqué leur venue.

« L’étape de validation du niveau sportif était toujours OK, mais c’est sur l’aspect hygiène de vie, sérieux et mentalité que cela a été bloquant », précise le suiveur du club de la capitale. Le PSG recherche avant tout des profils avec une mentalité irréprochable, capables de fournir des efforts constants et de s’intégrer pleinement dans un groupe exigeant. Le professionnalisme est la priorité, même si cela signifie renoncer à des joueurs techniquement très forts.

« Aucune recrue ne viendra bousculer leur plan »

PSG Inside Actus confirme cette ligne de conduite stricte. Durant le dernier mercato, le club a reçu de nombreuses propositions venant de clubs étrangers et d’agents désireux de placer leurs joueurs. Mais aucune ne correspondait aux standards fixés par Luis Enrique et Luis Campos. « Aucune offre ne séduit : Luis Enrique et Campos restent fermes, aucune recrue ne viendra bousculer leur plan sauf les noms qu’ils ont cochés », souligne la source.

Cette stratégie montre la volonté du PSG de construire un collectif cohérent et discipliné, plutôt que de céder à la tentation de recruter des stars au talent indéniable mais au comportement incertain. Le club privilégie ainsi l’équilibre et la mentalité du groupe, même si cela peut limiter le marché potentiel.

« Le coup d’œil de But FC »

« Pour les supporters du PSG, cette position est un signal fort : Paris ne veut pas seulement briller sur le terrain, mais aussi cultiver un état d’esprit gagnant et professionnel. Dans un effectif riche en individualités, ce choix pourrait s’avérer déterminant pour la réussite à long terme du projet. »

MercatoPSG
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

