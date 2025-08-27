RC Lens Mercato : Guilavogui va rejoindre Will Still, Pierre Sage s’explique

Pierre Sage a évoqué ce midi le départ de Morgan Guilavogui, sur le point de quitter le RC Lens pour Southampton…

Pierre Sage a tenu ce mercredi sa traditionnelle conférence de presse à deux jours d’ouvrir la 3e journée de Ligue 1 contre le Stade Brestois à Lens (20h45).A l’heure d’évoquer l’absence de Morgan Guilavogui ce matin à l’entraînement, l’ancien lyonnais n’a pas fait dans la langue de bois. « Morgan Guilavogui est sur le départ », a-t-il expliqué.

Selon Sage, Guilavogui voulait quitter le RC Lens

Avant d’ajouter : « Lorsqu’il s’agissait de revenir ici, Morgan l’a fait de manière très professionnelle. Mais je pense qu’il avait des envies d’ailleurs. Quand une opportunité s’est présentée, il a été très transparent avec nous. Il avait joué le jeu cet été en préparation. J’ai dit que je n’étais pas opposé à son départ s’il était compensé ». Prêté à Sankt Pauli (Bundesliga) la saison passée, Guilavogui est attendu à Southampton jeudi pour s’engager avec le club de Championship entraîné par Will Still.