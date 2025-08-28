PSG Mercato : une annonce très cash tombe dans le dossier Olise 
PSG Mercato : une annonce très cash tombe dans le dossier Olise 

Michael Olise (Bayern Munich)
Bastien Aubert
28 août 2025

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, Michael Olise ne serait en réalité pas une cible du club de la capitale sur ce mercato d’été. 

🟥 Rumeur

En Allemagne, la rumeur a fait fureur hier : le PSG rêverait de Michael Olise ! Auteur de prestations convaincantes au Bayern Munich, l’international tricolore attire les convoitises des plus grosses écuries européennes. Sa vitesse, sa qualité de percussion et sa polyvalence séduisent, au point que plusieurs médias germaniques ont affirmé que le PSG en avait fait l’une de ses priorités offensives.

Pourtant, selon les informations de PSG Inside Actus, cette piste serait un mirage. L’insider, réputé pour sa fiabilité autour des dossiers parisiens, affirme qu’aucune discussion n’a eu lieu entre Paris et l’entourage du joueur. Le PSG, qui travaille actuellement sur d’autres renforts stratégiques, ne verrait pas Olise comme une priorité.

Car les véritables priorités du club sont ailleurs : dégraisser. A ce titre, Carlos Soler est sur le point de retourner en Espagne quand Randakl Kolo Muani devrait en faire de même à Turin. Sans compter Presnel Kimpembe, qui attend preneur d’ici au 31 août prochain.

« Le coup d’œil de But FC »

« Dans l’absolu, un joueur de la qualité de Michael Olise intéresse tous les grands clubs mais le PSG a une ligne de conduite dont il n’entend pas dévier jusqu’à la fin du mercato. À savoir ne pas céder à la tentation d’un gros coup sur le marché. »

MercatoPSG
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

