PSG Mercato : Olise (Bayern Munich) fait saliver Paris !

PSG Mercato : Olise (Bayern Munich) fait saliver Paris !
Laurent Hess
27 août 2025

Le PSG rêverait de Michael Olise, mais le Bayern Munich n’envisagerait pas d’ouvrir la porte au jeune ailier tricolore…

À 23 ans, Michael Olise a tout pour plaire aux dirigeants parisiens : capacité d’accélération, dribbles déroutants et sens du collectif. Arrivé l’an dernier au Bayern Munich, l’ancien espoir de Crystal Palace est rapidement devenu la sensation de la Bundesliga avec 20 buts et 22 passes décisives sur l’ensemble de la saison. Un rendement hors normes qjui ne laisse pas le PSG insensible à en croire Sky, ce mercredi soir. Les décideurs qatariens verraient en Olise une pièce maîtresse de leur renouveau. Problème : le Bayern a verrouillé tous les accès. Le club munichois ne discute pas ses stars, encore moins un joueur au contrat courant jusqu’en juin 2029 — sans aucune clause de sortie. Valorisé à 100 millions d’euros, Olise reste, pour l’instant, intouchable. La porte paraît scellée. On se souvient que lors de son départ de Premier League, Crystal Palace avait déjà imposé des exigences élevées, alimentant beaucoup de spéculations autour de ses transferts.

Un futur au Bayern Munich… à priori

Déjà auteur de deux buts lors du premier match de la saison, Michael Olise s’est définitivement imposé comme le chouchou du public et du staff bavarois. Les dirigeants allemands veulent forger leur avenir autour de lui : aucune porte de sortie n’est envisagée, et la cote d’Olise ne cesse de grimper. Pour le PSG, il ne semble donc être qu’un rêve, pour le moment…

