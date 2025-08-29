RC Lens : excellente nouvelle avant Brest !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens : excellente nouvelle avant Brest !

Pierre Sage (RC Lens)
Bastien Aubert
29 août 2025

Le RC Lens s’apprête à recevoir le Stade Brestois pour la troisième journée de Ligue 1 dans une rencontre sous haute surveillance. L’affiche, qui se déroulera ce vendredi (20h45), sera arbitrée par Abdelatif Kherradji, qui réussit plutôt bien aux Sang et Or.

Un match clé sous la direction d’Abdelatif Kherradji

Pour cette troisième levée du championnat, le Racing Club de Lens accueille Brest dans un contexte de pression grandissante après deux premières journées déjà décisives pour lancer pleinement leur saison. Avec un public toujours aussi fervent à Bollaert et l’envie de consolider leur dynamique, les Sang et Or savent que chaque détail comptera vendredi, à commencer par la gestion des temps forts et la rigueur du corps arbitral.

Qui composera l’équipe arbitrale ?

L’encadrement de cette rencontre sera confié à Abdelatif Kherradji, 39 ans, qui occupera le poste d’arbitre central. Il sera accompagné de :

  • Ludovic Reyes – premier assistant
  • Florian Gonçalves de Araujo – second assistant
  • Geoffrey Kubler – quatrième arbitre
  • Nicolas Rainville et Maxime Apruzzese – responsables de la VAR

Ce dispositif complet garantit une surveillance de chaque action, un élément particulièrement attendu dans le climat tendu du début de saison.

Kherradji et le RC Lens : bilan et chiffres marquants

Le choix de Kherradji n’est pas anodin pour les supporters lensois. L’arbitre a déjà croisé la route du Racing à deux reprises la saison passée, à chaque fois lors de victoires lensoises : un succès 2-0 à Reims et une précieuse victoire 1-0 à domicile contre Angers.

Son style se caractérise par une gestion stricte mais juste : lors de l’exercice précédent, il a dirigé 17 matches en Ligue 1, distribué 61 cartons jaunes et 3 cartons rouges (tous directs). Cette saison, Kherradji affiche une continuité dans la fermeté avec 5 avertissements et aucun rouge lors de son unique match, Auxerre-Lorient (1-0).

Si ces statistiques rassurent certains, elles rappellent aux joueurs l’importance de la discipline et de la maîtrise émotionnelle. Pour ceux qui suivent de près l’évolution du groupe, la progression de Wesley Saïd dans le classement des buteurs du Racing Club de Lens pourrait bien peser sur la physionomie du match, surtout sous le coup d’un arbitrage pointilleux.

Que peut-on attendre du corps arbitral vendredi ?

Avec Kherradji au sifflet, le RC Lens se retrouve dans la continuité de ses précédentes prestations sous sa direction : engagement, intensité et décisions franches. Les attentes sont grandes quant à la régularité de ses interventions, dans une affiche qui promet d’être âpre face à un adversaire brestois opportuniste et résistant.

Pour les supporters, la vigilance sera de mise sur la gestion des moments clés, notamment en raison du contexte du début de saison. L’expérimenté arbitre et son équipe devront composer avec la tension des tribunes et la volonté des deux formations de s’affirmer rapidement dans la course aux premières places. La prestation du corps arbitral pourrait ainsi devenir un acteur à part entière de cette rencontre, dont chaque instant sera scruté, analysé, voire débattu bien après le coup de sifflet final.

Ligue 1RC LensStade Brestois
#A la une#AVANT-MATCH

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet