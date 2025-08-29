RC Lens : excellente nouvelle avant Brest !

Le RC Lens s’apprête à recevoir le Stade Brestois pour la troisième journée de Ligue 1 dans une rencontre sous haute surveillance. L’affiche, qui se déroulera ce vendredi (20h45), sera arbitrée par Abdelatif Kherradji, qui réussit plutôt bien aux Sang et Or.

Un match clé sous la direction d’Abdelatif Kherradji

Pour cette troisième levée du championnat, le Racing Club de Lens accueille Brest dans un contexte de pression grandissante après deux premières journées déjà décisives pour lancer pleinement leur saison. Avec un public toujours aussi fervent à Bollaert et l’envie de consolider leur dynamique, les Sang et Or savent que chaque détail comptera vendredi, à commencer par la gestion des temps forts et la rigueur du corps arbitral.

Qui composera l’équipe arbitrale ?

L’encadrement de cette rencontre sera confié à Abdelatif Kherradji, 39 ans, qui occupera le poste d’arbitre central. Il sera accompagné de :

Ludovic Reyes – premier assistant

– premier assistant Florian Gonçalves de Araujo – second assistant

– second assistant Geoffrey Kubler – quatrième arbitre

– quatrième arbitre Nicolas Rainville et Maxime Apruzzese – responsables de la VAR

Ce dispositif complet garantit une surveillance de chaque action, un élément particulièrement attendu dans le climat tendu du début de saison.

Kherradji et le RC Lens : bilan et chiffres marquants

Le choix de Kherradji n’est pas anodin pour les supporters lensois. L’arbitre a déjà croisé la route du Racing à deux reprises la saison passée, à chaque fois lors de victoires lensoises : un succès 2-0 à Reims et une précieuse victoire 1-0 à domicile contre Angers.

Son style se caractérise par une gestion stricte mais juste : lors de l’exercice précédent, il a dirigé 17 matches en Ligue 1, distribué 61 cartons jaunes et 3 cartons rouges (tous directs). Cette saison, Kherradji affiche une continuité dans la fermeté avec 5 avertissements et aucun rouge lors de son unique match, Auxerre-Lorient (1-0).

Si ces statistiques rassurent certains, elles rappellent aux joueurs l’importance de la discipline et de la maîtrise émotionnelle. Pour ceux qui suivent de près l’évolution du groupe, la progression de Wesley Saïd dans le classement des buteurs du Racing Club de Lens pourrait bien peser sur la physionomie du match, surtout sous le coup d’un arbitrage pointilleux.

Que peut-on attendre du corps arbitral vendredi ?

Avec Kherradji au sifflet, le RC Lens se retrouve dans la continuité de ses précédentes prestations sous sa direction : engagement, intensité et décisions franches. Les attentes sont grandes quant à la régularité de ses interventions, dans une affiche qui promet d’être âpre face à un adversaire brestois opportuniste et résistant.

Pour les supporters, la vigilance sera de mise sur la gestion des moments clés, notamment en raison du contexte du début de saison. L’expérimenté arbitre et son équipe devront composer avec la tension des tribunes et la volonté des deux formations de s’affirmer rapidement dans la course aux premières places. La prestation du corps arbitral pourrait ainsi devenir un acteur à part entière de cette rencontre, dont chaque instant sera scruté, analysé, voire débattu bien après le coup de sifflet final.