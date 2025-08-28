RC Lens : le groupe de Pierre Sage pour affronter Brest, avec un invité très surprise

Le groupe du RC Lens pour affronter le Stade Brestois.

Ce vendredi à 20h45, le RC Lens reçoit le Stade Brestois pour la 3e journée de Ligue 1. À cette occasion, Pierre Sage a convoqué un groupe de 21 joueurs pour cette rencontre. Martin Satriano, encore blessé au pied et ciblé par l’OL, n’est pas convoqué, tout comme Hamzat Ojediran, qui avait reçu un coup. En revanche, et c’est une très grosse surprise, Morgan Guilavogui est bien de la partie, lui qui avait été annoncé sur le départ du côté du Southampton de Will Still.

Le groupe du RC Lens

Gurtner, Risser, Delplace – Aguilar, Machado, Baidoo, Udol, Sarr, Abdulhamid, Gradit, Ganiou – Bulatovic, Sangaré, Thomasson, Sylla, Bermont – Sotoca, Thauvin, Saïd, Guilavogui, R. Fofana.